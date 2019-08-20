ФАС России оштрафовала телеканал CNN за нарушение закона о рекламе

Москва, 20 августа. Федеральная антимонопольная служба России зафиксировала в эфире телеканала CNN случаи превышения допустимого уровня громкости.

В эфире телеканала ФАС обнаружила ряд случаев, когда громкость звука фрагментов со сведениями о телеканале и логотипом телеканала превышала громкость прерываемой ими телепередачи от 1,6 дБ до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

По факту признания комиссией ФАС РФ нарушений рекламного законодательства ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» (вещатель CNN Internayional в России) было выдано предписание.

В результате 19 августа 2019 года ФАС России привлекла вещателя к административной ответственности — штрафу в размере 200 тысяч рублей — за превышение допустимого уровня громкости звука при трансляции логотипа и ряда фрагментов с информацией о телеканале.

«Телеканал превысил установленный рекламным законодательством уровень громкости в эфире», — сообщается на сайте ФАС.

Однако, в России телеканал CNN известен не только нарушением рекламного законодательства, но и фейковыми новостями о стране. Напомним, летом 2019 года группа журналистов CNN была уличена в откровенной фабрикации негативных новостей о России. Сотрудники телеканала заплатили жителям ЦАР за то, чтобы в кадре они рассказали, якобы русские забирают у них ресурсы.