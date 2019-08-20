Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Продажи Lamborghini увеличились в России почти в 4 раза

211
0 Оставить комментарий

Продажи Lamborghini увеличились в России почти в 4 разаМосква, 20 августа. Продажи дорогих спортивных автомобилей итальянского бренда Lamborghini выросли в России почти в четыре раза с начала года, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Машин Lamborghini было продано в России с января по июль 88 штук. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что рост продаж во многом связан с появлением в линейке Lamborghini кроссовера Urus. Согласно данным, обладателями новой модели стали 69 россиян.

Больше всего новых автомобилей итальянской марки приобретено в российской столице — 41 машина. На втором месте оказался Петербург, где владельцами спорткаров стали 14 человек. Тройку лидеров замыкает Подмосковье, где обладателями Lamborghini стали шесть человек.

infox - new
Источник: Автостат
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров