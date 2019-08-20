Продажи Lamborghini увеличились в России почти в 4 раза

Москва, 20 августа. Продажи дорогих спортивных автомобилей итальянского бренда Lamborghini выросли в России почти в четыре раза с начала года, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

Машин Lamborghini было продано в России с января по июль 88 штук. Это в 3,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отмечается, что рост продаж во многом связан с появлением в линейке Lamborghini кроссовера Urus. Согласно данным, обладателями новой модели стали 69 россиян.

Больше всего новых автомобилей итальянской марки приобретено в российской столице — 41 машина. На втором месте оказался Петербург, где владельцами спорткаров стали 14 человек. Тройку лидеров замыкает Подмосковье, где обладателями Lamborghini стали шесть человек.