Поклонская рассказала, когда Запад признает Крым частью РФ

Москва, 20 августа. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская объяснила, почему отказалась приветствовать американских конгрессменов в Думе в минувшем июле, и рассказала, когда Запад признает Крым частью России.

Чиновница отметила, что пошла на этот шаг сознательно. По ее словам, она физически не могла встать и поприветствовать американцев, которые постоянно осуждают Крым.

«Вы знаете, я не могла встать физически. Я сижу и понимаю, что стоят эти сенаторы, их лица, которые постоянно осуждают Крым, нас, крымчан, которые хотят, чтобы… не знаю, чего они хотят, но явно не нашего благополучия. Мне было очень неприятно, я не могла встать… Я сидела как вкопанная», — сказала Поклонская в интервью «Ридусу».

В то же время парламентарий отметила, что не только она не стала приветствовать американских коллег. По ее словам, отказались вставать и хлопать американским конгрессменам председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская и первый заместитель главы комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Поклонская также объяснила, почему некоторые западные политики делают нелепые заявления по отношению к Крыму и проживающим на территории полуострова людям. По ее словам, эти чиновники сами понимают абсурдность своих заявлений, но просто-напросто вынуждены так говорить.

«Думаю, здесь вопрос даже не во времени, здесь должно что-то щелкнуть, что-то произойти», — сказала Поклонская, отвечая на вопрос, когда Запад признает, что Крым является частью России.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. Подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Однако Украина и некоторые страны Запада не признают решение крымчан. Москва неоднократно заявляла, что крымский референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.