В Совфеде назвали главную цель испытывающих ракеты США

Москва, 20 августа. Российские власти обеспокоены сообщениями о том, что США в ноябре планируют испытать баллистическую ракету с радиусом действия уже около 4 тыс.км. Об этом Федеральному агентству новостей рассказала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Она обратила внимание на то, что данное оружие разрабатывалось еще во время действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей давности, игнорируя его ограничения. Поэтому «лукавые» заявления госсекретаря США Майка Помпео, который призывал Россию соблюдать ДРСМД, на самом деле являются ничем иным, как прикрытием для планов Америки по разрушению глобальной системы безопасности и стремлением к мировому доминированию.

«Какой смысл для США «пилить сук», на котором зиждется мировая безопасность, понять сложно. Очевидно, что такие действия США будут иметь тяжелые и далеко идущие последствия для всей европейской архитектуры безопасности», — пояснила Ковитиди ФАН.

Ранее сообщалось, что США испытали новую крылатую ракету наземного базирования, разработанную на основе «Томагавка». В ноябре Штаты планируют испытать баллистическую ракету с радиусом действия уже около 3-4 тысяч км. Тот факт, что у этих снарядов уже готовы прототипы, свидетельствует о том, что Америка вела разработку ракет, вопреки ДРСМД. Действия США, которые ставят под угрозу мировую безопасность, уже раскритиковали в России и Китае.

Напомним, что 2 мая госсекретарь США Майк Помпео официально объявил о том, что Штаты выходят из договора. Россия уже ответила, что примет зеркальные меры и тоже выйдет из соглашения. В Москве неоднократно указывали на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам