Песков заявил об отсутствии наметок по встрече Путина с Зеленским

Москва, 20 августа. Никаких наметок по встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пока нет. Об этом заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским», — указал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос о возможности встречи двух президентов.

Кроме того, Песков отметил, что в настоящее время нет никаких наметок по срокам проведения нормандской встречи, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он заверил, что в Кремле обязательно сообщат, «как только будет что-то согласовано».

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с французским главой Эммануэлем Макроном подчеркнул, что альтернативы «нормандскому формату» нет. Он указал на то, что российская сторона будет и в будущем поддерживать этот формат для урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк не захотели подчиняться незаконному руководству Украины и заявили о своем отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Ситуацию на юго-востоке Украины пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в столице Белоруссии, однако Киев регулярно нарушает все взятые на себя обязательства.