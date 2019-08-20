Песков назвал насыщенными и доверительными переговоры Путина и Макрона

Москва, 20 августа. Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона были насыщенными, их можно охарактеризовать как конструктивный и доверительный диалог. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Представитель Кремля сообщил, что рано утром 20 августа Владимир Путин вернулся в Москву из Франции, где ранее состоялись его переговоры с Макроном. Он отметил, что беседа глав государств состоялась и в формате «с глазу на глаз», и с участием двух делегаций. Песков добавил, что между главами МИД двух стран по линии помощников по международным делам также осуществлялись контакты во время переговоров президентов.

«Все это можно охарактеризовать как насыщенные переговоры с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог: сверили часы по основным вопросам как двухсторонней, так и международной повестки дня. Тема Украины весьма экспертно, развернуто обсуждалась. Обсуждались перспективы организации встречи в «нормандском формате» на высшем уровне: ее организации будет предшествовать серьезная экспертная работа, чтобы не проводить встречу ради встречи», — сказал Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин и Макрон обменялись мнениями по ситуации в Сирии, а также затронули в беседе другие региональные конфликты, в том числе ситуацию на Балканах и в Карабахе. По словам представителя Кремля, во время беседы серьезное внимание было уделено вопросам климата и освоения Арктики: Песков напомнил, что французские компании принимают участие в процессе освоения этого региона.

«Переговоры были позитивные — это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты, по которым у них есть совпадение мнений, и по которым нет совпадения», — подытожил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что 20 августа Владимир Путин работает в Москве, где у него запланирован ряд внутренних встреч и совещаний. В этот день состоится совещание по модернизации первичного звена здравоохранения.

«Это очень важная тема. Вы знаете, что именно первичное звено становилось главной темой обращения граждан в ходе их общения с президентом в разных форматах. Пойдет речь и об укомплектованности специалистами первичного звена, различных моделях оказания медицинской помощи, материально-техническом состоянии больниц», — сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что Владимир Путин выступит со вступительным словом на совещании. В рамках заседания также запланирован подробный доклад главы Минздрава Вероники Скворцовой.

21 августа, добавил Песков, Путин направится с рабочим визитом в Финляндию.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте назвал темы, которые он планирует обсудить на встрече с российским коллегой. Он отметил, что на переговорах будут затронуты геополитическая ситуация и ситуация на Украине.