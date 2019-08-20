Киев, 20 августа. Служба безопасности Украины заявила, что задержала юношу, который вместе с сообщниками планировал серию взрывов во время массовых акций накануне Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба организации.

СБУ заявила о предотвращенной серии терактов на Дне независимости. Отмечается, что в Сумской области была предупреждена провокация во время массовых акций накануне Дня независимости Украины — 24 августа. В СБУ подчеркнули, что силовики задержали 19-летнего сумчанина, который входит в радикальную молодежную группировку. Как уточнили в ведомстве, вместе с сообщниками он планировал взорвать боеприпасы и взрывчатку в местах массового скопления людей.

По месту жительства злоумышленников правоохранительные органы нашли гранату Ф-1, боеприпасы и взрывчатые вещества. По одной из версий, злоумышленники хотели организовать взрыв во время торжеств по случаю празднования Дня флага Украины и проведения концерта «KVARTAL-FEST» 23 августа на территории Сумской области.

Владимир Зеленский может быть свергнут в день независимости Украины своими «подчиненными» — ветеранами «АТО», радикалами и националистами, которые заявили о своем намерении собраться на центральной площади в Киеве на «военный парад».

Ранее это мероприятие было запрещено новоизбранным президентом. Об этом сообщил украинский композитор, шоумен Владимир Быстряков в эфире телеканала «ZiK». По его словам, новому президенту сейчас «совсем не до шуток».

Данное заявление шоумена прокомментировал политолог Богдан Безпалько. На современной Украине эти люди действительно могут представлять серьезную опасность, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Однако эту опасность они могут представлять исключительно для людей, которые являются беззащитными и безоружными, вроде Олеся Бузины, считает специалист. По его словам, Зеленский обладает полнотой власти, и у него есть в руках силовые ведомства. Он вполне может не допустить подобного развития событий.

Другое дело, что Зеленскому могут угрожать не сами радикалы, а те, кто ими управляет, говорит эксперт.