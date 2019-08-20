Асад предложил создать в Сирии центры изучения русского языка

Дамаск, 20 августа. Сирийский лидер Башар Асад попросил изучить вопрос о возможности открытия центров изучения русского языка в провинциях республики, что станет шагом по формированию культурной альтернативы западному влиянию. Об этом сообщила во вторник пресс-служба организации «Боевое братство» по результатам встречи ее первого заместителя председателя Дмитрия Саблина с Асадом в Дамаске.

Во время встречи Асад отметил, что связи между народами России и Сирии «становятся все крепче, все больше граждан САР хотят учить русский язык», но обратил внимание на проблему с педагогами.

По словам сирийского главы, «Россия не может прислать преподавателей во все школьные учреждения Сирии». В связи с этим Асад предложил рассмотреть «вопрос о создании центров изучения русского языка во всех провинциях Сирии или организовать какие-то курсы для сирийцев. Он также попросил Саблина помочь в решении этого вопроса, передает ТАСС.

Асад указал на то, что этот шаг поможет решению крайне важной проблемы — «нужно отдалять людей от западной культуры».

«Проблема арабских стран, как сказал Асад, сводится к тому, что половина находится под влиянием экстремистских идей, а половина тяготеет к западной культуре», — цитирует Асада пресс-служба.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска республики освободили практически всю территорию страны от террористов «Исламского государства»1 (запрещена в России), в отдельных районах идет зачистка от членов бандитских формирований. РФ оказывает помощь Дамаску в восстановлении инфраструктуры после войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.