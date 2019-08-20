В Госдуме назвали кощунством уничтожение более 420 памятников советским солдатам в Польше

За прошедшие годы в Польше было уничтожено более 420 советских монументов вне мест захоронений. Если в 1997 году в стране их было 561, то уже в 2018-м — только 134, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. Государство, в данном случае Польша, навязывает свое мнение обычным гражданам через пропаганду и СМИ, прокомментировал ситуацию член комитета Государственной думы по международным отношениям, депутат Антон Морозов. Депутат уверен, что многие поляки помнят подвиг русских воинов, которые освободили их страну от фашизма и сами сложили головы на польской земле.

Сергей Андреев указал, что в 2017 году в Польше были приняты поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривали до 31 марта 2018 года «устранение из публичного пространства» монументов, «пропагандирующих коммунизм». В эту категорию вошли и памятники советским воинам-освободителям, поскольку, согласно линии государственной политики, в Польше считают, что они якобы не освобождали страну, а оккупировали, рассказал посол.

По словам российского посла, в течение нескольких лет в Польше снесли не менее 427 советских памятников вне мест захоронений. Российская сторона выступает против этих действий, подчеркивая очевидную ущербность обоснований этого проекта и явное нарушение соглашения 1994 года между двумя странами о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий.

«И до тех пор, пока в Польше официально отрицается освобождение (а по сути спасение) этой страны Красной армией, возобновление диалога и взаимодействия по историческим вопросам невозможно», — заявил Сергей Андреев.

Депутат Государственной думы Антон Морозов считает, что такая политика польских властей оскорбительна не только для России и нашей памяти, но и для многих поляков. Однако таков нынешний режим в Польше, отмечает парламентарий.

«Они руководствуются, в первую очередь, не собственными национальными интересами и национальным самосознанием, а волей внешних игроков, которые заинтересованы в эскалации конфронтационных отношений с РФ. В том числе это происходит через осквернение памяти наших воинов, которые шли на смерть ради свободы польского народа», — заявил Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий подчеркивает, что ничего коммунистического в освобождении Польши Советским союзом не было. Это была братская помощь другому славянскому народу.

«Поэтому, если они хотят отказаться от коммунистической символики, то нет проблем. Но отказываться от памяти и не отдавать дань уважения русским солдатам, которые сложили головы на польской земле, это совершенно некорректно и кощунственно», — объяснил собеседник ФАН.

Отметим, что на днях первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Варшава из-за своего комплекса неполноценности неоднократно позволяла себе нападки на Москву.