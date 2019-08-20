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Росстат назвал самые распространенные заболевания среди российской молодежи

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Росстат назвал самые распространенные заболевания среди российской молодежи

Москва, 20 августа. Представители Росстата назвали самые распространенные заболевания, встречающиеся среди российской молодежи. Перечень был составлен на основе данных Минздрава.

На первом месте оказались психические расстройства. В прошлом году количество пациентов в возрасте до 39 лет с впервые в жизни установленным диагнозом составило более 231,8 тысячи человек.

На второй позиции оказались наркологические расстройства. Как пишет «Ридус», в прошлом году у 107,8 тысячи человек в возрасте до 39 лет медики диагностировали психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.

По данным Росстата, распространенным недугом являются также и ВИЧ-инфекции. В 2018 году насчитывалось более 34,7 тысячи пациентов в возрасте до 34 лет, которым был впервые поставлен такой диагноз.

Кроме того, в прошлом году более чем у 22,6 тысячи человек в возрасте до 34 лет впервые в жизни диагностировали туберкулез. За этот же период времени более чем у 18,4 тысячи человек до 34 лет обнаружили злокачественные новообразования.

В 2018 году специалисты также зарегистрировали свыше 12,4 тысячи пациентов в возрасте до 39 лет, которым впервые в жизни был диагностирован сифилис, передает «Взгляд». О гоноккоковой инфекции за прошлый год узнали более 11,3 тысячи человек до 39 лет.

Росстат назвал самые распространенные заболевания среди российской молодежи

Ранее специалисты Национального исследовательского центра здоровья детей при Минздраве РФ изучили данные о состоянии здоровья российских школьников и назвали самые распространенные среди них заболевания. Как говорится в отчете ведомства, к абсолютно здоровым в первом классе были отнесены 4,3% детей. При этом к концу обучения в школе почти все школьники приобретают какие-либо болезни. 

Чаще всего у девочек диагностируют нехватку массы тела, близорукость, неврозы и головные боли. Среди школьников мужского пола чаще встречаются язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, плоскостопие, гипертония, ожирение и бронхиальная астма. 

Кроме того, Росстат назвал самые распространенные детские заболевания. По данным ведомства, они чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания, в том числе гриппа и ОРВИ, в 2017 году эти болезни перенесли более 30 миллионов юных граждан России. 

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Источник: Ридус
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