Рогозин рассказал, как Маск «расшевелил» Роскосмос

Москва, 20 августа. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин похвалил американского миллиардера Илона Маска за то, что он «расшевелил» Роскосмос.

По мнению политика, появление Маска сыграло для российской госкорпорации хорошую роль.

«Мы почивали на лаврах, у нас все было замечательно, 40% всего рынка пусковых услуг держали под контролем, а сейчас вызов», – пояснил он, выступая на молодежном образовательном форуме «Машук-2019».

При этом Рогозин назвал стоимость ракетных пусков Маска «нерыночной и несправедливой». Для Пентагона, по данным вице-премьера, Маск делает пуск и вовсе в три раза дороже. Это, по его словам, позволяет американцу использовать прибыль и демпинговать. Роскосмос же, как подчеркнул Рогозин, в это время занимается разработкой новых ракет, чтобы потом конкурировать на мировом рынке, пишет «Федерал Пресс».

Накануне подписчики Рогозина в Twitter сравнили его с Илоном Маском после грубой шутки политика, которую он опубликовал в ответ на вопрос о «просверленной дырочке» в корабле «Союз». Как отмечает «Ридус», многих пользователей возмутила манера общения Рогозина.