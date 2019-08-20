Русский попал в топ-5 сильнейших языков мира

Москва, 20 августа. Русский язык вошел в пятерку самых сильных языков мира по итогам 2018 года. Такую информацию во вторник обнародовал The Spectator Index со ссылкой на исследование французской бизнес-школы и института INSEAD.

Первое место в списке занял английский язык, который считается международным благодаря широкому распространению во всем мире. За ним следует французский, мандарин (северокитайский диалект), испанский и русский языки. Оставшиеся пять строчек заняли арабский, немецкий, японский, португальский и хинди.

Интернет-пользователи поинтересовались, что именно составители рейтинга подразумевают под понятием «сильнейший язык», однако так и не получили ответа, сообщает SM News.

Отметим, что по мере распространения русского языка, мода на него появляется даже на Ближнем Востоке. Так, например, в Сирии выросло число желающих выучить язык Пушкина. Причем речь идет как о специалистах, которым нужен русский язык, чтобы работать на предприятиях, которые сотрудничают с Россией, так и об обычных людях, которые хотят таким образом ближе познакомиться с русской культурой. Добавим также, что русский по сей день имеет большой авторитет в некоторых профессиональных областях — таких как космонавтика и шахматы.