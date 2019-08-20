Сирия новости 20 августа 22.30: Турция создает новый наблюдательный пункт в Идлибе, США укрепляют базу в Хасаке

Сирия, 20 августа. Турция создает новый наблюдательный пункт в Идлибе, курды попали под обстрел турецких пограничников, США укрепляют свою базу в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удар по террористам на севере Латакии, продолжили противостоять террористам в Идлибе, провели воздушную разведку Хан-Шейхуна.

Армия Турции: обстреляла YPG на границе Хасаки, создает новый наблюдательный пункт в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: нанесли удар САА на севере Хамы, пытаются выйти из окружения в районе Хан-Шейхуна.

Международная коалиция: направила подкрепления на военную базу в Хасаке.

Провинция Латакия

Боевые вертолеты (не указано — ВВС Сирии или ВКС РФ) вновь нанесли удары по позициям террористов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ) на севере Латакии. О новом ударе в районе поселка Кабана сообщает агентство Step News.

Провинция Алеппо

Стали известны размеры подкреплений, которые были направлены боевиками действующей в Алеппо протурецкой группировки «Фиркат аль-Хамза» (входит в ССА) исламистам в Идлибе. Как отмечает источник в Twitter (@Souria4Syrians), несмотря на то, что главари группировки обещали направить из Африна на север Хамы «огромные подкрепления», были отправлены лишь шесть автомобилей-«техничек» с несколькими десятками боевиков.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия продолжает операцию в Идлибе, на данный момент интенсивность боестолкновений на юге провинции несколько снизилась — правительственные войска смогли достичь автотрассы М5 и готовятся к финальной фазе текущего этапа операции — уничтожению «латаминского котла», в котором вот-вот окажутся боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в городах Хан-Шейхун, Кафр-Зита, Аль-Латамина и Мурек.

Как сообщает источник в Twitter (@ArabianaINTEL), в настоящее время САА удерживает северные районы города Хан-Шейхун и участок автотрассы М5 и постепенно увеличивает давление на террористов, оставшихся в городе. Источник (@raedsyrian002) сообщает, что правительственные силы проводят воздушную рекогносцировку Хан-Шейхуна с помощью беспилотников, устанавливаются укрытия боевиков и наиболее опасные направления.

Тот же источник со ссылкой на источники «в поле», сообщает, что террористы «Тахрир аш-Шам» и союзных группировок сейчас пытаются мелкими группами покинуть «латаминский котел», проходя через небольшую долину между Джабаль ас-Сагир и Телль ат-Тараи, который остается под контролем боевиков. Ширина неконтролируемой САА зоны составляет примерно 12 километров.

Тем временем армия Турции приступила к созданию нового наблюдательного пункта на территории Идлиба — после того как наблюдательный пункт в Муреке на севере Хамы был фактически потерян, оказавшись во время наступления в осаде САА. Как сообщает турецкий источник в Twitter (@huseyinbozan), новый наблюдательный пункт разместится прямо на трассе М5 в районе города Хиш. Предположительно, Турция хочет преградить путь сирийским войскам под предлогом обеспечения безопасности своих наблюдателей.

Провинция Хама

Источник в Twitter (@Step_Agency) сообщает об обстреле террористами «Тахрир аш-Шам» подразделений Сирийской арабской армии в районе населенного пункта Аль-Хувайз. Сообщается об убитых и раненых рядах САА.

Провинция Хасака

Турецкие пограничники обстреляли бойцов курдского ополчения в районе города Рас аль-Айн в провинции Хасака. Изначально поступали сообщения об обстрелах с применением тяжелой артиллерии, однако курдские источники в Twitter (@NotWoofers) опровергают эти сведения. По имеющимся данным, отряд YPG приблизился к турецкой границе, после чего был обстрелян из пулеметов и малокалиберных минометов. Источник утверждает, что курдский отряд не ответил на огонь, сведений об убитых и раненых в рядах YPG нет.

Тот же источник сообщает, что международная коалиция во главе с США усиливает свою базу близ города Хасака, в районе Телль-Бадра. Туда был направлен конвой американских войск. Вероятно, американские силы в районе наращиваются в связи со скорым началом операции по созданию турецкой «зоны безопасности» на севере Сирии.