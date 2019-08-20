Как «умное голосование» Навального обманывает и выкачивает деньги из россиян

Журналистка Леся Рябцева и писатель Дмитрий Лекух уверены, что «умное голосование» Навального — мошеннический и жульнический проект, который в своей сути не призван отстаивать интересы россиян. Скорее он поможет аферистам ФБК скопить денег для комфортного отлета за границу.

Абсурдные призывы Навального

Через 18 дней пройдет всероссийский День голосования, в рамках которого во многих регионах РФ завершатся выборные кампании в муниципалитеты и ЗакСы, а также пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы. В преддверии этого события Алексей Навальный активизировал продвижение своего проекта под названием «Умное голосование», целью которого является лишение представителей партии власти большинства мест в парламентах и иных госоргонах.

Блогер абсурдно призывает россиян игнорировать собственные политические взгляды, симпатии, предпочтения и голосовать за сильнейшего кандидата, не относящегося к «Единой России». Будет это кандидат от ЛДПР, КПРФ или какой-либо еще партии — не важно. Вся «умность» заключается в том, чтобы просто насолить «ЕдРу». О том, что такой подход может привести к созданию «хаотичных парламентов», где представители системной и несистемной оппозиции традиционно не смогут договориться друг с другом — блогера не волнует. Навальный активно продвигает проект посредством специализированного сайта, на котором предлагает пройти регистрацию и зачем-то оставить свои личные данные.

Мошенническое голосование

Проект основателя так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» раскритиковали представители журналистского и творческого сообществ. Так, бывший заместитель главреда «Эхо Москвы» Леся Рябцева в своем Telegram-канале написала, что «Умное голосование» Навального – это обман и очередной инструмент для выкачки денег из россиян.

Рябцева возмутилась, что Навальный позиционирует свой проект как «единственное благо», которое поможет решить все проблемы россиян — и сменяемость власти обеспечит, и поможет вытащить из СИЗО героев, распылявших газ полицейским в лицо.

«То есть, это логично сначала орать, что депутаты Мосгордумы ничего не решают, а потом говорить, что «не, ну вот если там будут наши представители, то сразу все наладится, а главное мы сможем вступиться за тех, кто сидит, всех сразу отпустят» и т.д. Не понимаю, как до сих пор адепты ФБК продолжают на это вестись — написать десяток абзацев про несправедливость, чтобы в конце распиарить систему «Умного голосования». Это какой-то очень лажовый гипноз, низкопробная манипуляция, НЛП-стайл», — написала Рябцева в своем Telegram.

Под эгидой продвижения «Умного голосования» Навальный еще и не забывает выпрашивать донаты «на спасение России». А это не может не вызывать негодование, считает Рябцева.

«Вам на отпуск не хватает? Не весь еще ФБК уехал за границу отдыхать?», — иронично отметила журналистка.

Свое мнение относительно «Умного голосования» высказал и российский писатель, журналист и публицист Дмитрий Лекух, сравнив Алексея Навального с мелким провинциальным жуликом Михаилом Паниковским из «Золотого теленка». По мнению писателя, блогер тоже готов «всех продать, купить, сновать продать, но уже дороже». На такую ассоциацию журналиста натолкнула форма регистрации на сайте проекта Навального, которая предполагает сотрудничество на «условиях, определяемых офертой» и предоставление широкого объема личных данных.

По словам Лекуха, только «недальновидный человек» согласится отправить в «левую контору» Навального персональные данные.

«Добровольно предоставляющим Лешиной левой конторке свои персональные данные хочется посоветовать следующее: вы ему сразу, для удобства так сказать, вписывайте свой ID и PIN от кредитной карты», — шутливо заявил Дмитрий Лекух.

Напомним, ранее проекты Алексея Навального уже подвергались критике. Эксперты и журналисты отмечали, что специализированные сайты нелегальных профсоюзов блогера, на которых присутствует регистрация и призывы предоставить личные данные, могут использоваться основателем ФБК для сбора и перепродажи персональных сведений россиян на черном рынке. Доход зависит от размеров базы и специфики собранной информации. Продажа способна принести солидную сумму.