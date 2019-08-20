Капсулу времени с «горячим комсомольским приветом» нашли в Рыбинске

Ярославль, 20 августа. Во время выполнения работ по благоустройству на территории города Рыбинск Ярославской области водитель экскаватора неожиданно наткнулся на капсулу времени 1968 года. Находку раскопали на том месте, где раньше стоял памятник Ленину. Об этом сообщили журналистам в администрации Рыбинска.

По имеющимся данным, водитель зацепил предмет ковшом. Капсулу достали из земли и установили, что она пролежала там более полувека, пишет «Вечерняя Москва».

Как рассказал депутат муниципального Совета Рыбинска Петр Кельберг, заложение капсулы произошло в то время, когда создавался парк. Он уточнил, что несколько лет назад монумент Ленину демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи, правда, капсулу тогда не обнаружили.

«Нашли только табличку, указывающую на то, что в земле оставлено послание от комсомольцев», — передает телеканал «360» слова Кельберга.

Руководитель Рыбинска Денис Добряков обратил внимание, что в городе раньше было заложено большое количество капсул времени, но многие из них утеряны. По словам мэра, находка займет почетное место в одном из местных музеев.

Посланием в капсуле является «горячий комсомольский привет» от молодежи Рыбинска 1968 года, уточняется на сайте администрации города.

Напомним, в марте текущего года парк «Крымская весна» с капсулой времени заложили в Симферополе.