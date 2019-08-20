Украинки в Испании накинулись на гида, назвавшего их россиянами

Киев, 20 августа. Украинские туристы устроили перепалку с гидом в Испании из-за того, что тот назвал их россиянами. Об этом рассказала профессор кафедры политологии, социологии и культурологии в харьковском педагогическом университете Галина Куц на своей странице в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел во время экскурсии из Испании во Францию. В русскоязычной группе были как россияне, так и украинцы, причем, как отметила Куц, первых было большинство. На выезде из Испании в автобус заглянул пограничник, который спросил, граждане каких стран едут на экскурсию. По словам Куц, гид ответила: «Русос». Такой ответ возмутил профессора харьковского вуза.

«Какое русос? У меня трезубец на паспорте! Оказалось, что не меня одну напрягла эта фраза. Девушка с первого сиденья вернулась к подруге и громко спросила: «Ты хочешь быть русос?» «Нет!» — ответила подруга», — написала Галина Куц.

По ее словам, гид отреагировала на замечание и сказала пограничнику, что в автобусе едут россияне и украинцы. Однако девушек, которых возмутила произошедшая путаница, это не успокоило. По словам Куц, одна из них обратилась к гиду с вопросом, путает ли она португальцев с испанцами. Экскурсовод ответила отрицательно.

«Почему же вы тогда путаете украинских и русских? Почему называете нас русскими?» — задалась вопросом туристка. «Только, пожалуйста, давайте без всего вот этого!» — отрезала гид», — рассказала Куц.

По ее словам, после этого больше никаких «недоразумений» во время экскурсии не было. Галина Куц добавила, что девушки, которые начали спорить с испанским гидом, были из Харькова.