Яшин получил еще 10 суток ареста за организацию незаконного митинга в Москве

Москва, 20 августа. Троицкий суд столицы арестовал на 10 суток муниципального депутата Илью Яшина, которого не допустили до выборов в Мосгордуму, за призывы принять участие в незаконной акции на Трубной площади 18 июля.

Сам сторонник скандально известного блогера Алексея Навального молчал все заседание и не вставал, когда к нему обращался судья. Отметим, что это уже четвертый арест Яшина за месяц.

Несостоявшегося кандидата задержали 18 августа на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест из-за призыва выйти на акцию в центре Москвы. На политика составили новый протокол о призывах выходить на Трубную площадь 18 июля.

29 июля суд арестовал Яшина на 10 суток за незаконный митинг 27 июля. На следующий день политика арестовали еще на 10 суток за организацию акции 14 июля.

Напомним, главу Красносельского округа сняли с выборов в столичный парламент по двум причинам. Первая: брак подписей превысил допустимый порог (11,4%). Вторая: депутат использовал админресурс в ходе избирательной кампании.

Разбежавшиеся от оппозиционера сборщики подписей рассказывали, как идейный подельник Навального организовал работу, недоплачивал деньги за труд, хотя сам катается на шикарном немецком Mercedes. Обманутые сборщики подписей устроили бунт с требованием выплатить им обещанные деньги.

В число тех, кому отказали в регистрации кандидатами на выборы в столичную думу из-за превышения допустимой доли недействительных подписей, вошли также протеже Навального Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, и другие «независимые кандидаты» и представители непарламентских объединений. Им вышли боком как работа «художественных мастерских» по рисовке подписей, так и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций.

Недовольные решением Мосгоризбиркома «оппозиционеры» незаконными акциями и митингами в столице пытаются оказать давление на избирательные комиссии, несмотря на большое количество нарушений, допущенных ими же в ходе подписной кампании. Подобные действия, отметим, подпадают под статью УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».