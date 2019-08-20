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Сотрудники Росгвардии остановили самосвал с подложными регистрационными номерами в Москве

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Сотрудники Росгвардии остановили самосвал с подложными регистрационными номерами в Москве

Москва, 20 августа. Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) обнаружила автомобиль с подложными регистрационными номерами в Москве. Водитель транспортного средства задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Из сообщения на сайте федеральной службы следует, что сотрудникам вневедомственной охраны по Северо-Западному административному округу Москвы поступила информация о том, что на 67-м километре МКАД движется грузовик с регистрационными знаками, которые принадлежат автомобилю, объявленному в федеральный розыск. 

Следуя ориентировке, в районе 1-го Митинского переулка росгвардейцы обнаружили и остановили разыскиваемое транспортное средство. Водителем оказался 34-летний гражданин из ближнего зарубежья. Проверка номеров грузовика показала, что регистрационный номер принадлежит угнанному в 2017 году автомобилю «Мерседес-Бенц».

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Источник: Официальный сайт Росгвардии
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