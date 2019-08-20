Братьям Магомедовым выдвинули обвинение в хищении более 11 млрд

Москва, 20 августа. Следствие предъявило финальное обвинение совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, добавив два эпизода мошенничества. Так, сумма ущерба по делу составляет 11 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам источник в правоохранительных органах.

«Ущерб по делу теперь составляет свыше 11 млрд рублей вместо 2,5 млрд рублей. Если ранее им вменялось семь эпизодов мошенничества, теперь — девять. Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества», — передает ТАСС слова источника.

Ожидается, что в предстоящий четверг, 22 августа, будет объявлено о завершении следственных мероприятий, затем обвиняемые и их адвокаты начнут изучение материалов дела, которых насчитывается свыше 1000 томов.

Помимо этого, по информации агентства, Магомеду Магомедову следствие добавило статью 222 УК РФ о незаконном приобретении, передачи, хранении, перевозке или ношении оружия.

Окончательное обвинение предъявлено еще одному фигуранту уголовного дела — бывшему директору компании «Интэкс», входящей в группу «Сумма», Артуру Максидову.

Тверской суд российской столицы в марте прошлого года арестовал братьев Магомедовых и Артура Максидова. Вину в преступлениях они отрицают.

В рамках уголовного дела арестованы банковские счета и денежные активы 36 фирм и компаний. Помимо этого, наложен обеспечительный арест на счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков деньги, автомобили, недвижимость и доли в уставных капиталах юридических лиц. Предполагаемым организатором хищения является, по версии следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор фирмы «Глобалэлектросервис» Эльдар Нагаплов.