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Летевший из Москвы в Париж лайнер Air France экстренно сел в Люксембурге

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Летевший из Москвы в Париж лайнер Air France экстренно сел в Люксембурге

Люксембург, 20 августа. Пассажирский самолет Air France, летевший из московского аэропорта «Шереметьево» в Париж, экстренно сел в аэропорту Люксембурга. 

О ЧП агентству РИА Новости сообщили представители авиакомпании. По словам сотрудников, причиной посадки стало оповещение о возможной неисправности в системе торможения. 

Собеседник издания добавил, что посадка прошла без проблем. В настоящее время воздушное судно осматривают специалисты. После проверок лайнер продолжит полет.

Напомним, 15 августа пилот самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии» смог посадить воздушное судно в кукурузном поле. Несмотря на то, что у самолета были полные баки, пожара после приземления не произошло. Никто из находившихся на борту людей не погиб. Президент РФ наградил членов экипажа высокими наградами. Пилоты были удостоены званий «Герой России», а бортпроводники получили ордена Мужества. 

В соцсетях аварийную посадку самолета назвали «чудом на кукурузоне». Действия летчиков восхитили россиян. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил снять фильм о подвиге команды.

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