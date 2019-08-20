Путин очаровал супругу Макрона неожиданным комплиментом

Марсель, 20 августа. Президент РФ Владимир Путин очаровал супругу своего французского коллеги Эммануэля Макрона Брижит во время визита во Францию. Это произошло, когда между лидерами стран шла неформальная беседа.

Макрон заявил, что Брижит оставит их на время переговоров и в шутку заметил, что ей представится уникальный шанс избавиться от супруга на несколько часов. Жена французского лидера стала иронично сокрушаться: «Работа, работа, столько работы».

Тогда Путин решил сделать комплимент первой леди — «У вас такой цвет лица шикарный». Брижит Макрон поблагодарила российского президента и сразу же предложила ему остаться во Франции подольше.

Новые подробности неформального общения президента России и супругов Макрон: Путин сделал комплимент цвету лица Брижит, первая леди Франции предложила ему остаться подольше pic.twitter.com/IwIPPIozDj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 20, 2019

Отметим, что Путин известен во всем мире своими галантными манерами. Так, например, во время саммита АТЭС в 2014 году российский лидер накинул плед на плечи первую леди Китая Пэн Лиюань. А в 2015 году во время встречи с Кристиной Киршнер, которая в то время занимала пост президента Аргентины, решил поухаживать за своей собеседницей и лично налил ей воды.

В августе 2018 года министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу и станцевала с ним. Кроме того, австрийские СМИ обратили внимание на то, что президент РФ во время торжественного застолья, чтобы сделать жениху и невесте приятно, произнес тост на чистом немецком языке.

Напомним, что накануне глава российского государства посетил Францию и встретился с Макроном. Лидеры стран обсудили ситуацию на Украине в контексте готовящейся встречи нормандской четверки, ситуацию в Иране, а также предстоящий саммитпо Сирии, в котором примут участие РФ, Франция, Германия и Турция.