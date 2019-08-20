Испытание крылатой ракеты в США оценил МИД России. События дня. ФАН-ТВ

Испытание крылатой ракеты

«Вашингтон взял курс на нагнетание напряженности». Так информацию об испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что опасное оружие в Штатах создают давно.

«Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала, в том числе, соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — отметил Рябков.

Ранее в Штатах испытали вариант крылатой ракеты «Томагавк». Сегодня появились видеодоказательства. Ракета пролетела более 500 километров и успешно поразила мишень. Как заявили в Пентагоне, полученные результаты помогут в дальнейшей разработке. Это сейчас Штаты говорят об этом открыто. А ранее испытание таких ракет запрещал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но в начале августа США отказались от соглашения. России пришлось дать зеркальный ответ. Однако, как отметили в министерстве иностранных дел нашей страны, Москва не станет размещать подобные опасные системы. Ведь речь идет о всемирной безопасности.