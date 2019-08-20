Испытание крылатой ракеты в США оценил МИД России. События дня. ФАН-ТВ

Испытание крылатой ракеты
«Вашингтон взял курс на нагнетание напряженности». Так информацию об испытаниях крылатой ракеты «Томагавк», прокомментировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат отметил, что опасное оружие в Штатах создают давно.
«Наверное, не может быть более ясного и явного подтверждения того, что разработка соответствующих систем велась в США давно, и подготовка к выходу из договора включала, в том числе, соответствующие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», — отметил Рябков.
Ранее в Штатах испытали вариант крылатой ракеты «Томагавк». Сегодня появились видеодоказательства. Ракета пролетела более 500 километров и успешно поразила мишень. Как заявили в Пентагоне, полученные результаты помогут в дальнейшей разработке. Это сейчас Штаты говорят об этом открыто. А ранее испытание таких ракет запрещал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, но в начале августа США отказались от соглашения. России пришлось дать зеркальный ответ. Однако, как отметили в министерстве иностранных дел нашей страны, Москва не станет размещать подобные опасные системы. Ведь речь идет о всемирной безопасности.
Незаконные митинги — вмешательство Запада
Незаконные митинги — это результат вмешательства Запада во внутренние дела России. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел Китая. Официальный представитель ведомства Гэн Шуан отметил, Москва грамотно действует в данной ситуации. Напомним, в конце июля и в августе в столице прошли несанкционированные митинги в поддержку так называемой оппозиции. Причиной стал недопуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Это решение вполне понятно, дело в том, что большой процент подписных листов оказался просто-напросто подделкой. В организации митингов эксперты из разных стран заметили западный след. В Госдуме создали специальную комиссию, которая рассмотрит все доказательства.
Арест Атамбаева
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев останется под стражей до 26 октября. Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд в Бишкеке. Бывшего главу государства подозревают в применении насилия в отношении правоохранителей, организации убийства и массовых беспорядков. Все началось с того, что господина Атамбаева обвинили в коррупции. К его резиденции для задержания отправились силовики. Не желая сдаваться, экс-президент и его сторонники начали сопротивление. Во время беспорядков пострадали 98 человек, один погиб. Расследование дела продолжается. Однако адвокат Алмазбека Атамбаева не согласен с решением суда. Он планирует подать жалобу с просьбой изменить меру пресечения.
Захват российских моряков пиратами
Пираты, которые похитили российских моряков, вышли на связь. Пока никаких требований они не выдвинули, переговоры только начались. Об этом сообщают представители немецкой компании, которой принадлежит судно. Как отмечают работодатели моряков, россияне чувствуют себя нормально. Им передали лекарства от малярии и одежду. Напомним, 15 августа пираты захватили моряков у берегов Камеруна. Грузовое судно, которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды, они не тронули. На корабле находились восемь человек. Среди них трое россиян. Это наши соотечественники из Санкт-Петербурга, Мурманска и Владивостока. Также в экипаж входил украинец и четыре филиппинца.