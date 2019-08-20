Президент Финляндии назвал возможные темы переговоров с Путиным

Хельсинки, 20 августа. Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал темы, которые он планирует обсудить на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Самым важным для финской стороны является мнение России о мировых тенденциях и геополитике, сообщил Ниинисте на брифинге.

Встреча глав двух государств состоится в Хельсинки 21 августа. Ниинисте подчеркнул, что в отношениях России и Финляндии «нет никаких особых проблем». По словам финского лидера, между двумя странами не происходит «ничего значительного».

«Главная цель — обсуждение именно геополитической ситуации, ситуации на Украине. Это особенно интересно также и потому, что я через некоторое время встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским», — рассказал Ниинисте.

Кроме того, президент Финляндии отметил, что, вероятно, обсудит с Путиным тему виз, в том числе введение электронных виз для посещения отдельных регионов России.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе переговоров Путин и Ниинисте обсудят вопросы взаимодействия в Арктике и безопасности полетов над Балтикой, в частности использования транспондеров в военной авиации.

Встреча лидеров двух государств состоится в президентском дворце в Хельсинки. После переговоров Путин и Ниинисте проведут совместную пресс-конференцию. Визит президента РФ завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна. Напомним, в последний раз Путин и Ниинисте встречались на полях Арктического форума в Петербурге в апреле 2019 года.