Украина сняла кино об адмирале-предателе, чей сын «давил» ВМСУ у Керчи

Украинские СМИ опубликовали информацию о том, что 22 августа в киевском кинотеатре «Октябрь» стартует показ новой кинокартины от продюсера Александра Дриза, получившего известность на постмайданной Украине благодаря таким «военно-патриотическим шедеврам», как «Одесситы на Донбассе», «Луганский форпост» и «Высота 307,5».

Нетрудно догадаться, что все эти киноленты посвящены «славным подвигам» украинского воинства в так называемой «зоне АТО». Творчески, а также финансово освоив тему гражданской войны в Донбассе, Дриз решил на этом не останавливаться и в 2019 году снял фильм под лаконичным названием «Выбор».

Эта «основанная на реальных событиях» кинокартина посвящена культовой для современной Украины персоне контр-адмирала запаса ВМСУ Николая Жибарева.

«Выбор» был снят международным продюсерским центром «Фор-Пост» при поддержке министерства культуры Украины.

«Это история украинского патриота адмирала Николая Жибарева, который возглавил демарш корабля СКР-112, чем подтолкнул решение вопроса о разделе Черноморского флота после распада Советского Союза… «Выбор» — это история, которая дает зрителю вопросы для ума и ответы для души», — гласит украинская аннотация к фильму.

Действительно, вопросов для ума и ответов для души биография морского офицера Жибарева содержит более чем достаточно. Тем более что для отечественного ВМФ этот человек тоже является в своем роде фигурой знаковой. Только со знаком «минус», а не «плюс».

Чтобы понять, почему на «незалежной» контр-адмирала запаса ВМСУ превозносят, а в современной России презирают, Федеральное агентство новостей совершит экскурс в прошлое Военно-морских сил Украины.

«Первопредатели»

История ВМСУ в начале «лихих девяностых» стартовала очень романтично, можно сказать — по-революционному.

Сперва от Краснознаменного Черноморского флота «отпочковалась» группа офицеров-заговорщиков, а точнее перебежчиков. Сами себя они назвали «орггруппой ВМСУ». В дальнейшем они даже украсили себя специальным украинским памятным нагрудным знаком — мол, мы были первыми! Жаль, что на этих нагрудных знаках отсутствовала надпись, которыми перебежчиков именовали их бывшие сослуживцы, — «первопредатели»…

А потом в ВМСУ появился свой «броненосец «Потемкин», в роли которого выступил СКР-112. Началась эта история с ЧП.

Летом 1992 года выпускник Высшего военно-морского училища имени М. В. Фрунзе и Военной академии имени Фридриха Энгельса, начштаба 17-й бригады противолодочных кораблей Черноморского флота капитан 2 ранга Николай Жибарев попался на пропаже оружия. У командира бригады возникли обоснованные подозрения, что Жибарев, еще 26 января 1992 года вместе с другими «первопредателями» присягнувший на верность Украине, оружие не утерял, а продал.

В общем, комбриг своего начштаба с должности снял и запустил служебное расследование. Понимая, что ничем хорошим для него оно не закончится, Жибарев заметался. Оставаться в Крыму ему становилось опасно. Вот если б как-то перебраться в Одессу, где уже вовсю хозяйничали украинские сторонники «незалежности», да еще и попасть туда не с пустыми руками!..

Тем временем status quo Черноморского флота был неопределенным. 6 апреля 1992 года президент Украины Леонид Кравчук заявил, что флот является собственностью Украины. Уже через день президент России Борис Ельцин объявил, что ЧФ принадлежит России.

Ситуация явно зашла в тупик. Чтобы как-то «вырулить» из него, Кравчук и Ельцин отозвали свои указы, после чего начались переговоры о разделе флота. Киев вел их без особой спешки, явно рассчитывая захватить большую часть кораблей явочным порядком. Таким образом, официальный раздел флота, к неудовольствию «первопредателей», затягивался.

Вот тут-то Жибарев и решил совместить «полезное» с «приятным». О дальнейшем спустя многие годы он вспоминал так:

«Вместе с моими подчиненными офицерами В. Устименко, В. Горобцом, В. Зарембой, С. Настенко мы решили совершить необычный поступок, который бы приковал внимание к 17-й бригаде кораблей охраны водного района Крымской ВМБ, потому что [мы] видели пассивность руководства министерства обороны Украины. В этом положении, по мнению многих офицеров, если не принять решительных мер, то нас перебили бы, как перепелок».

«Боезапас держать в готовности»

С перепелками бывший начштаба явно сгустил краски, но не будем отвлекаться. Пораскинув мозгами, Жибарев предложил подельникам угнать из Донузлава на Украину один из кораблей 17-й бригады. Такую инициативу Жибарев объяснил «невозможностью дальнейшего прохождения службы в условиях постоянных унижений со стороны командования бригады и флота, неясностью вопроса раздела ЧФ и создания ВМС Украины».

«Первопредатели» поддержали план опального начштаба.

На 21 июля 1992 года был намечен выход в море старенького сторожевика проекта 159А СКР-112, которым командовал один из подельников Жибарева капитан-лейтенант Настенко. Зная об этом, Жибарев в компании флагманского минера бригады капитана 3 ранга Шитикова, помощника командира дивизиона капитан-лейтенанта Горобца и других заговорщиков загодя пробрался на борт готовящегося к выходу из Донузлава сторожевого корабля.

21 июля в 8 часов 15 минут на СКР-112 поднялся назначенный старшим на учениях начальник штаба 307-го дивизиона капитан 3 ранга С. Семенов, после чего сторожевик получил «добро» на выход в море. Едва корабль снялся с якоря и швартовых, как на ходовом мостике появился Жигарев и объявил капитану 3 ранга Семенову, а также командиру корабля капитан-лейтенанту Настенко, что он, Жибарев, как старший в должности и по воинскому званию, принимает управление кораблем на себя. Капитан 3 ранга Семенов попытался вступить в управление кораблем, однако был избит Жибаревым со товарищи. В трактовке заговорщиков — «нейтрализован».

Под командованием Жибарева СКР-112 вышел в море, в 8 часов 56 минут поднял украинский флаг и направился в Одессу, куда и прибыл в 18 часов 50 минут. Во время перехода, опасаясь действий кораблей и самолетов ЧФ, Жибарев приказал сыграть на сторожевике боевую тревогу. На боевые посты СКР-112 ушла команда: «Боезапас держать в готовности к подаче на орудия». Слава богу, стрелять «сто двенадцатому» не пришлось, и он, с подачи Жибарева, стал первым кораблем, вошедшим в состав ВМСУ.

По словам последнего главнокомандующего ВМФ СССР адмирала Владимира Чернавина, в Одессе «герои восстания» на СКР-112 немедленно предались безудержному кутежу, вследствие чего один из «героев» выпал за борт и утонул.

Думаем, что теперь нашим читателям понятна причина, мягко говоря, негативного отношения к Николаю Жибареву со стороны офицеров отечественного ВМФ. Для них бывший начштаба 17-й бригады противолодочных кораблей у офицеров отечественного ВМФ был и остается предателем.

Классическая драма отца и сына

Любопытно, что в дальнейшем практически все угонщики сторожевика были вышиблены со службы в ВМСУ за полную неспособность к таковой. Характерна для украинского флота и судьба их первого боевого корабля.

Сперва СКР-112 с помпой получил новый тактический номер U132 (индекс U от английского Ukraine), но уже в конце 1993 года корабль из-за отвратительного состояния матчасти и отсутствия средств на ее ремонт исключили из списков ВМСУ и вывели в отстой. Летом 1996 года сторожевик под громкие крики украинской общественности: «Этот исторический корабль мы будем хранить вечно!» — был… разобран на металлолом на базе «Вторчермет» в Севастополе.

Ну, а что же опальный начштаба?

В Киеве кап-два Николай Жибарев был объявлен героем и в 1994 году назначен командиром 1-й бригады надводных кораблей ВМС Украины. К началу «Русской весны» 2014 года Жибарев дорос до должности начальника управления Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, стал основателем ассоциации ветеранов ВМСУ и украсился контр-адмиральскими погонами.

Старший сын «героя восстания» Илья командовал кораблем Морской охраны Государственной пограничной службы Украины «Николаев» (проект 205П), базировавшимся в Балаклаве, и блестяще характеризовался по службе. Младший сын контр-адмирала, названный в честь отца Николаем, готовился пополнить ряды украинских пограничников.

Словом, все в семье Жибаревых было хорошо и благостно. Но тут грянуло воссоединение Крыма с Россией.

В марте 2014-го контр-адмиралу Николаю Жибареву пришлось второй раз в своей жизни бежать из Крыма на Украину на боевом корабле. На сей раз это случилось во время спешной эвакуации украинских морских «прикордонников» из Керчи в Бердянск. Одновременно с этим ушел из Балаклавы в Одессу и пограничный сторожевой корабль «Николаев» капитана 3 ранга Ильи Жибарева. А вот дальше дорожки отца и старшего сына, если верить украинской прессе, разошлись.

Контр-адмирал Николай Жибарев до 2015 года продолжал «рулить» Морской охраной Госпогранслужбы Незалежной, а вот кап-три Илья Жибарев, как и большая часть его подчиненных с «Николаева», взял семидневный отпуск по семейным обстоятельствам и… пропал.

Украинские информресурсы пишут, что Илья Жибарев вернулся в Крым, получил российский паспорт и поступил на службу в Береговую охрану Пограничной службы ФСБ РФ.

Но это еще не все. Считается, что именно Илья Жибарев являлся старпомом российского пограничного сторожевого корабля «Дон» 25 ноября 2018 года, когда этот ПСКР отличился во время задержания украинской корабельно-катерной группы близ Керченского пролива. Для забывчивых напомним, что это тот самый «Дон», на ГКП которого прозвучала уже ставшая легендарной фраза «Дави его!..»

Да уж, неожиданную «ответку» Судьба подбросила старшему Жибареву за «восстание» на СКР-112.

Кто сделал правильный выбор

Видимо, пройти мимо классической драмы отца и сына украинские кинодемиурги никак не могли. Судя по всему, в новом фильме продюсера Дриза «правильный» выбор служить «незалежной», сделанный старшим Жибаревым, противопоставляется «неправильному» выбору его сына Ильи, решившего в 2014-м присягнуть на верность России. Наверняка зрителей ждет и патетический рассказ о «постоянных унижениях» со стороны командования Черноморского флота, подтолкнувших Николая Жибарева к «героическому демаршу» на СКР-112.

К счастью, мы с вами знаем правду. Поэтому ответ на вопрос, кто в этой истории сделал правильный выбор, для нас очевиден.