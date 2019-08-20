Чемпионка области по легкой атлетике внезапно умерла на пробежке в Тамбове

Тамбов, 20 августа. В Тамбовской области скончалась 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова. По предварительным результатам экспертизы девушка умерла от сердечного приступа.

О гибели девушки сообщается на странице региональной федерации легкой атлетики в социальной сети «ВКонтакте».

Маргарита была многократной чемпионкой области в беге с барьерами и призером соревнований по Центральному федеральному округу. В конце июля девушка принимала участие в чемпионате России в Чебоксарах.

В день смерти спортсменка находилась на отдыхе у бабушки в деревне Моршанского района. Утром 19 августа Маргарита отправилась на кросс, но с тренировки уже не вернулась. Тело девушки на улице обнаружили случайные свидетели.

Предполагается, что спортсменке стало плохо во время пробежки. Первая экспертиза показала, что девушка скончалась от сердечного приступа. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Однако тренер Елена Мельникова и друзья Маргариты говорят, что проблем со здоровьем у нее не было.

Более точно о причинах смерти девушки станет известно через месяц, после проведения полного обследования.