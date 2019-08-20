Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив

47
0 Оставить комментарий

Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив

Рим, 20 августа. Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, проснулся в Сицилии. 

28-летний «мореплаватель» отдыхал недалеко от города Шилла на пляже Фиолетового побережья Калабрии. По данным местным СМИ, мужчина плавал на надувном матрасе, уснул и потому не заметил, что сильное течение уносило его все дальше от берега. Как отмечает «Вечерняя Москва», турист был не один, а с друзьями, но они забеспокоились только спустя несколько часов.

На поиски итальянца ушло целых девять часов. В операции приняли участие четыре катера и вертолет береговой охраны Италии. Пропавшего мужчину смогли найти только глубокой ночью у берегов Сицилии около города Мессина. Бедняга буквально вцепился руками и ногами в матрас.

«Газета Кемерова» сообщила, что мужчине удалось пересечь Мессинский пролив, который отделяет Сицилию от берегов Италии. После того, как турист был найден, спасатели доставили его обратно в Шиллу. 

Ранее «МИР24» сообщил о похожем инциденте в Казахстане. По данным телеканала, семья путешественников из России вместе с ребенком отдыхала на берегу озера. Малыш, как и незадачливый итальянец, плавал на надувном матрасе и внезапно его унесло волной. При этом на ребенке не было спасательного жилета. К счастью, он не пострадал и его быстро доставили обратно на берег. 

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров