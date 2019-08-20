Уснувший на надувном матрасе итальянец пересек Мессинский пролив

Рим, 20 августа. Итальянец уснул на надувном матрасе в море и, проплыв около 10 километров, проснулся в Сицилии.

28-летний «мореплаватель» отдыхал недалеко от города Шилла на пляже Фиолетового побережья Калабрии. По данным местным СМИ, мужчина плавал на надувном матрасе, уснул и потому не заметил, что сильное течение уносило его все дальше от берега. Как отмечает «Вечерняя Москва», турист был не один, а с друзьями, но они забеспокоились только спустя несколько часов.

На поиски итальянца ушло целых девять часов. В операции приняли участие четыре катера и вертолет береговой охраны Италии. Пропавшего мужчину смогли найти только глубокой ночью у берегов Сицилии около города Мессина. Бедняга буквально вцепился руками и ногами в матрас.

«Газета Кемерова» сообщила, что мужчине удалось пересечь Мессинский пролив, который отделяет Сицилию от берегов Италии. После того, как турист был найден, спасатели доставили его обратно в Шиллу.

Ранее «МИР24» сообщил о похожем инциденте в Казахстане. По данным телеканала, семья путешественников из России вместе с ребенком отдыхала на берегу озера. Малыш, как и незадачливый итальянец, плавал на надувном матрасе и внезапно его унесло волной. При этом на ребенке не было спасательного жилета. К счастью, он не пострадал и его быстро доставили обратно на берег.