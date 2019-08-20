Украина предлагает США добровольную оккупацию

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что сильная Украина не нужна Соединенным Штатам Америки.

Ранее директор Дипломатической академии при министерстве иностранных дел Украины, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Корсунский сообщил, что Киев должен обратиться к США за помощью в создании ракетного оружия дальнего радиуса действия, «способного поражать глубокий тыл России».

При этом он уверен, что власти страны должны сформулировать перечень пунктов полезности Украины для Соединенных Штатов. Корсунский назвал это крайней серьезной задачей, требующей решения на самом высоком политическом уровне.

«Во-первых, это могут быть вопросы безопасности... Они (США. — Прим. ФАН) не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией», — подчеркнул дипломат.

Представитель Киева считает необходимым «укрепление присутствия США на территории Украины». Он напомнил, что в Николаевской области при активной поддержке американцев строится новая военно-морская база для ВМСУ. А в настоящее время там проводятся дноуглубительные работы для стоянки американских кораблей.

При этом Корсунский добавил, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое существование, поэтому у Киева «развязаны руки». Но как заявляет член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, мечты украинского дипломата о помощи со стороны США «совершенно безосновательны».

«США обладают своей собственной военной промышленностью, которую они всячески берегут и которую стремятся обеспечивать заказами. Так что создавать высокотехнологическую отрасль на Украине или же возрождать ее, потому что она фактически безвозвратно утеряна, американцы не будут. Для этого требуются очень большие инвестиции в образование, науку, кадры, в промышленную базу, создание ряда технологических цепочек и т. д. Никто этого создавать на Украине не будет, потому что это не просто миллиарды, а десятки и даже сотни миллиардов долларов», — говорит собеседник ФАН.

К тому же не стоит забывать, что американские военные сами сталкиваются со сложностями в разработке и производстве новых видов ракетного вооружения. Безпалько напомнил, что американские проекты создания гиперзвуковых ракетных комплексов «топчутся на месте», а в армии до сих пор используются наработки 80-х и 90-х годов. Так что на месте Киева было бы очень опрометчиво думать, что США помогут ему в этом вопросе.

«Единственное, что можно сказать — Украина может послужить плацдармом. То есть по сути Украина предлагает США добровольную оккупацию. Причем Украина такая не первая, Польша тоже высказывала пожелание разместить на своей территории военную базу США, которую она будет обслуживать за свой счет. На Украине идут еще дальше, потому что они утверждают, что находятся в конфронтации, фактически прямом военном столкновении с Российской Федерацией, и приглашают США принять участие в этой конфронтации», — добавил Богдан Безпалько.

Но это также сомнительно с точки зрения целесообразности, потому что в случае размещения на территории Украины американских военных баз с ракетным вооружением Россия будет действовать стремительно и очень жестко. И это понимают в Вашингтоне.

«Россия очень жестко может на это отреагировать, потому что это прямая угроза ее безопасности. Так что все эти мечтания украинских дипломатов просто отражают состояние украинского государства, украинского общества. Недавно другой украинский дипломат Кулебаба заявил о том, что начиная с 1991 года Украина все больше и больше теряет признаки государственности и превращается в территорию, в объект, которым манипулируют. Уже есть одна гражданская война, прошло две революции и прошло шесть масштабных волн реформ, которые разрушительны для государственности», — заключил эксперт.

Заявление Корсунского говорит о том, что Украина как государство абсолютно ни к чему не способно, ни к обеспечению собственной безопасности, ни к технологическим рывкам, ни к каким-либо противостояниям либо, наоборот, кооперациям, считает Безпалько. Она способна лишь быть территорией, на которой могут размещать свои объекты противоборствующие стороны.

Напомним, глава Госдепартамента США Майк Помпео 2 мая объявил о том, что Вашингтон выходит из договора. Москва подчеркивала, что примет ответные меры и тоже выйдет из соглашения. В РФ неоднократно обращали внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако американские власти проигнорировали эти доводы. О недопустимости выхода США из ДРСМД также заявлял и Пекин, который призывал США сохранить договор.