Армия Сирии теснит боевиков у Хан-Шейхуна — эксклюзив ФАН из Южного Идлиба

Дамаск, 20 августа. Сирийская арабская армия (САА) вместе с «Силами Тигра» продолжает удерживать огневой контроль над окраинами Хан-Шейхуна в южной части провинции Идлиб. Военным удалось отбить у террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» несколько высот рядом с городом, передают с места событий корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН).

Занятые боевиками окрестности Хан-Шейхуна снова стали целью для артиллерии и военно-воздушных сил Сирии. Основной удар по позициям произошел в ночное время.

Именно нападения на террористов ночью сейчас одна из выигрышных тактик, используемая генералом Сухейлем аль-Хасаном, управляющим спецподразделением «Силы Тигра». Сейчас они уже захватывают населённые пункты, тем самым окружая удерживаемые террористами Мурек, Кафр-Зета и сам Хан-Шейхун.

После череды ночных атак утром артиллерия продолжает громить окрестности города. Потеряв большинство позиций террористы уже не оказывают сопротивления, предпочитая прятаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что сирийская армия продолжает зачищать окрестности города Хан-Шейхун, расположенного в провинции Идлиб. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» начали свое отступление, фронт сместился на север населенного пункта. По позициям боевиков нанесли удары артиллерия и авиация.

Во время боевых действия также не останавливается расчистка и других населенных пунктов, в которых ранее находились террористы. В частности, в районе города Аль-Хубейт обнаружены пещеры, где раньше прятались незаконные вооруженные группировки.

Вот уже несколько месяцев сирийская правительственная армия проводит военную операцию в районе юга Идлиба и севера Хамы. Эта операция стала ответом Дамаска на провокации со стороны террористов, которые постоянно нарушали достигнутые по зоне деэскалации в Идлибе договоренности, нападая на мирные и безопасные районы. Как правило, жертвами таких атак становились простые сирийские жители.