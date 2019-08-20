Жена Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового избранника

Москва, 20 августа. Супруга солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария перестала скрывать своего нового избранника. Вместе с 28-летним баскетболистом клуба «Зенит» Андреем Зубковым она уже успела съездить в романтическое путешествие в США.

Как рассказали в окружении пары, Зубков и Григорьева-Апполонова покатались на машине по национальному парку Калифорнии, погуляли на Таймс-сквер, а затем уехали в Малибу, где отпраздновали день рождения спортсмена. Зубков даже выложил в своем Instagram совместный снимок пары из этой поездки.

«Мы как черное и белое — только я белое, а ты черное», — подписал фото баскетболист.

Отметим, что Андрей Григорьев-Апполонов и его жена Мария действительно не живут вместе, хотя официально они пока не расторгали отношения. В беседе с изданием «СтарХит» солист «Иванушек» отметил, что расставание не стало сюрпризом ни для него, ни для его супруги, поскольку в последние пару лет их чувства друг к другу действительно остыли.

«Мы с Машей решили взять паузу в отношениях. Это были увлекательнейшие 16 лет совместной жизни! Сейчас мы решили пожить отдельно, разобраться каждый в себе и своем внутренним я», — написал Григорьев-Апполонов в Instagram еще в апреле текущего года.

Напомним, что солист «Иванушек» познакомился с будущей супругой в 2002 году, когда ей было 17 лет. 14-летняя разница в возрасте пару не смутила, и уже в 2003 году на свет появился их первенец. В 2008 году Мария Григорьева-Апполонова родила мужу еще одного сына.