В Госдуме отреагировали на предложение АБР блокировать счета при подозрительных операциях

Ассоциация банков России (АБР) предложила банкам блокировать карту клиентов на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Владелец карты в таком случае предупрежден не будет. В АБР считают, что данное изменение нужно вводить в российское законодательство.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков считает, что необходимо осторожно относиться к этой идее. По словам депутата, у банков уже есть право не проводить операции, если есть сомнения в их достоверности. Но при этом владелец счета должен быть предупрежден.

Эксперты полагают, что если такое предложение будет одобрено, то не будет теряться время, когда злоумышленник может воспользоваться картой.

«Если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет», — рассказал вице-президент АБР Алексей Войлуков газете «Коммерсант».

Обычно обманутый владелец карты узнает о списании денег мошенниками уже постфактум. Поэтому блокировку предлагается снимать, только если клиент докажет легитимность транзакции.

По словам депутата Аксакова, речь идет о банках-получателях, а не о банках-отправителях. Эта проблема требует обсуждения, отмечает парламентарий.

«Но проблема есть, что деньги уходят от банка-получателя и поступают на счет злоумышленника. Как правило, эти деньги очень сложно поймать. Там есть определенные ограничения, но изначально должен поступить сигнал от банка-отправителя о том, что операция является несанкционированной для владельца средств», — заявил Аксаков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Данное предложение требует изучения, т. к. действительно от граждан часто поступают такие жалобы. Часто бывают случаи блокировки средств в банках отправителях не только граждан, но и средств предпринимателей, подчеркивает парламентарий.

«Это создает проблемы бизнесу. Поэтому однозначно эти условия я не поддержал бы. Необходимо проводить серьезные дискуссии с банкирами, центральным банком и бизнес-сообществом, прежде чем принимать решение. Оно должно быть взвешенным и системным. К тому же, то законодательное решение, которое уже реализовано, по блокировке операций и информированию клиента о такой операции, привело к тому, что злоумышленники звонят и говорят клиентам о проведении сомнительной операции. Затем злоумышленники выуживают информацию и переводят деньги несанкционированно. Здесь не нужны точечные решения. Это, в том числе взаимодействие телекоммуникационных компаний, силовиков, центрального банка, которые могли бы моментально выявлять такие телефоны, принадлежащие злоумышленникам, и отключать их», — сообщил депутат.

Ранее сообщалось о предупреждениях банками россиян по массовым атакам мошенников, пытающихся получить доступ к счетам граждан. Для этого кредитные организации рассылают уведомления по SMS и электронной почте, а также публикуют соответствующую информацию на сайтах и в соцсетях.

Также стало известно, что кредитные организации, участвующие в системе быстрых платежей (СБП), вновь отложили введение комиссий за переводы.