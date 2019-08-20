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Следовавший из Москвы в Париж самолет Air France подал сигнал о ЧС на борту

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Следовавший из Москвы в Париж самолет Air France подал сигнал о ЧС на борту

Москва, 20 августа. Пассажирский лайнер авиакомпании Air France, следовавший рейсом Москва — Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту и готовится к экстренной посадке в Люксембурге. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По информации источника, воздушное судно Airbus A319 перевозчика Air France вылетело из столичного «Шереметьево» в столицу Франции. В районе Люксембурга самолет подал сигнал об экстренной ситуации на борту, сделал круг и приступил к снижению.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо. Ожидается, что борт приземлится в 13.00 (по московскому времени).

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Источник: Федеральное агентство новостей
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