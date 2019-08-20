Эксперты подсчитали, сколько стоит собрать ребенка в школу в регионах РФ

Москва, 20 августа. Сервис по поиску работы Superjob провел исследование касательно расходов родителей школьников в различных городах Российской Федерации.

По имеющейся информации, больше всего на сборы школьника к очередному учебному году потратили родители в Красноярске и Новосибирске — по 9 тысяч рублей. Жители российской столицы оценили свои расходы в 8,7 тыс. рублей, передает РИА Новости.

За москвичами в списке следуют родители из Казани — подготовка к школе для них обошлась в 8,5 тыс. рублей.

Отмечается, что больше 8 тысяч рублей также потратили родители из Уфы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону. Далее по списку идут родители из Северной столицы и Нижнего Новгорода, которые потратили по 8 тысяч рублей, передает НСН.

Жители Самары, Челябинска и Омска раскошелились на 7,7 тыс. рублей. Бюджетно к школе смогли подготовиться родители в Перми — 6,5 тыс. рублей.

Исследование проходило с 1 по 20 августа в перечисленных городах. В общей сложности было опрошено 7,5 тыс. россиян.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьной формы.