Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера после выписки из больницы

421
0 Оставить комментарий

Друг Джигарханяна рассказал о самочувствии актера после выписки из больницы

Москва, 20 августа. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из столичной клиники, артист чувствует себя хорошо и собирается на днях посетить театр. Об этом рассказал журналистам друг актера Артур Согомонян.

Он подтвердил, что врачи выписали Джигарханяна.

«Хорошо себя чувствует. В ближайшие дни должен в театр поехать», — передает РИА Новости слова Согомоняна.

Здоровье актера театра и кино Джигарханяна резко ухудшилось осенью 2017 года: артист попал в медицинское учреждение, после чего заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, «причинила ему много боли». Тогда он заявил, что жена «вела себя гнусно» и обвинил ее в кражах.

Позже пара развелась и начала судебные разбирательства. Джигарханян постоянно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после длительного перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что Цымбалюк-Романовская, которая какое-то время руководила в театре Джигарханьяна, вывела через офшорные компании примерно 80 млн рублей. Сама же Цымбалюк-Романовская эти обвинения категорически отрицает. На данный момент она встречается с исполнителем Прохором Шаляпиным.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров