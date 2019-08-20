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Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну

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Асад позитивно оценил продвижение армии Сирии к Хан-Шейхуну

Дамаск, 20 августа. Президент Сирии Башар Асад позитивно оценил продвижение правительственных сил к стратегическому городу Хан-Шейхуну, занятому боевиками. Об этом он заявил во время встречи с первым зампредом организации «Боевое братство», депутатом Госдумы РФ Дмитрием Саблиным.

«Асад сказал, что с его последней встречи с Саблиным произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации. Сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхуну, боевики бегут в сторону Турции», — сообщает «Братство».

Как передают сирийские СМИ, во вторник боевики начали вывод своих сил из Хан-Шейхуна. Накануне стало известно, что сирийская армия освободила от террористов фермы и блокпосты к западу от стратегического города Хан-Шейхун (провинция Идлиб). После этого правительственные силы приступили к штурму близлежащего города Ракая и вершины холма Таль-Нар, которые расположены к западу от Хан-Шейхуна.

Отметим, что Хан-Шейхун контролируется боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) и связанными с ней бандформированиями. В начале августа на переговорах в Нур-Султане была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, однако нападения со стороны боевиков вынудили сирийские силы возобновить наступление.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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