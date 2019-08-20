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Фото удивленной кошки стало мемом в Сети

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Фото кошки в увеличительном зеркале стало мемом в Сети

Москва, 20 августа. Новый снимок с изображением кошки в Сети стал очередным подтверждением популярности котиков.

Смешную фотографию пушистого питомца опубликовал один из пользователей ресурса Reddit под ником despisesunrise, сообщает издание «360».

Бурную реакцию пользователей вызвало выражение мордочки кошки в зеркальном отражении. На кадре запечатлена кошка, которая лежит в раковине и смотрит на себя в увеличительное косметическое зеркало. Из-за этого голова животного выглядит большой, а глаза выпученными.

Woa dude from r/AnimalsBeingDerps

Снимок стал предметом активных обсуждений и быстро распространился по социальным сетям. Только в Twitter фотография собрала более 27 тысяч комментариев и тысячи «ретвитов». 

Пользователи выдвигают версии о том, чем могли быть вызваны такие эмоции на кошачьей мордочке — испугом или реакцией на фотографа, а также сравнивают выражение мордочки с выражением собственного лица в разных ситуациях. Один из комментаторов признался, что фото заставило его смеяться 23 минуты подряд. 

«Это напоминает один из тех старых нарисованных автопортретов художника, смотрящего не себя в зеркало и рисующего себя», — поделился один из подписчиков. 

Некоторые уже опубликовали в ответ свои аналогичные фото в увеличительное зеркало.


 
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