Фото удивленной кошки стало мемом в Сети

Москва, 20 августа. Новый снимок с изображением кошки в Сети стал очередным подтверждением популярности котиков.

Смешную фотографию пушистого питомца опубликовал один из пользователей ресурса Reddit под ником despisesunrise, сообщает издание «360».

Бурную реакцию пользователей вызвало выражение мордочки кошки в зеркальном отражении. На кадре запечатлена кошка, которая лежит в раковине и смотрит на себя в увеличительное косметическое зеркало. Из-за этого голова животного выглядит большой, а глаза выпученными.

Снимок стал предметом активных обсуждений и быстро распространился по социальным сетям. Только в Twitter фотография собрала более 27 тысяч комментариев и тысячи «ретвитов».

Пользователи выдвигают версии о том, чем могли быть вызваны такие эмоции на кошачьей мордочке — испугом или реакцией на фотографа, а также сравнивают выражение мордочки с выражением собственного лица в разных ситуациях. Один из комментаторов признался, что фото заставило его смеяться 23 минуты подряд.

«Это напоминает один из тех старых нарисованных автопортретов художника, смотрящего не себя в зеркало и рисующего себя», — поделился один из подписчиков.

Некоторые уже опубликовали в ответ свои аналогичные фото в увеличительное зеркало.