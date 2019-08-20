Москва, 20 августа. Российский лидер Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и стал его председателем. Об этом говорится в указе, который был опубликован на официальном сайте правовой информации​​​.

Путин возглавил совет при президенте России по развитию местного самоуправления. Согласно документу, премьер-министр Дмитрий Медведев займет кресло председателя президиума Совета. Кроме него, в федеральную часть совета вошли глава администрации президента РФ Антон Вайно, министр юстиции РФ Александр Коновалов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Кроме того, в составе совета будут работать министр финансов России Антон Силуанов, первый заместитель руководителя администрации Сергей Кириенко, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, вице-премьер Виталий Мутко, а также руководитель Минстроя Владимир Якушев.

В документе говорится, что совет состоит из региональных и муниципальных частей. Они будут представлены губернаторами и главами муниципальных образований, городских округов соответственно.

Ранее Путин рассказал, что укрепление местного самоуправления является приоритетом для России. Президент особо отметил необходимость повышения уровня подготовленности и компетентности специалистов, работающих в органах местной власти, которые должны уметь «выстраивать открытый, доверительный диалог с жителями, действовать в их интересах». Такие специалисты, по словам главы государства, смогут эффективно вовлекать граждан в процессы управления и «шире использовать лучшие практики – как отечественные, так и зарубежные».

Местное самоуправление играет ключевую роль в решении важнейших проблем, которые связаны с качеством жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что государство уделяет приоритетное внимание развитию местного самоуправления в России, укреплению его финансовой самостоятельности, а также ресурсов. Органы местной власти призваны играть ключевую роль в решении важнейших и наиболее чувствительных проблем, определяющих качество жизни людей, таких как совершенствование социальной инфраструктуры, обустройство территорий, обеспечение порядка в ЖКХ, считает президент.