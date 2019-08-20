Избежавший смертной казни рецидивист изнасиловал семилетнюю девочку в Удмуртии

Москва, 20 августа. Житель Глазова (Удмуртия) изнасиловал семилетнюю девочку, которая играла на детской площадке. Об этом во вторник сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.

Следствие установило, что 4 августа мужчина увидел игравшего на улице ребенка. Он предложил ей купить сладостей и покататься на аттракционах, после чего вывел девочку со двора и совершил действия сексуального характера.

«Потерпевшая обратилась к женщине - продавцу расположенного неподалеку магазина, рассказав о случившемся. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, которая изъяла записи видеокамеры наружного наблюдения», — сообщает СК РФ.

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 56-летний житель Глазова. Мужчина был неоднократно судим и даже приговорен к смертной казни, однако в 1998 году его помиловали, а три года назад освободили по УДО. С тех пор он нигде не работал, пишет «Ридус».

Следователи допросили свидетелей и ребенка (для этого был привлечен психолог-педагог), а также назначили медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизу. Сам подозреваемый был арестован по решению суда. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Правоохранительные органы проверяют, имели ли место другие преступные эпизоды, касающиеся малолетних детей.