ВМС США понадобился большой надводный робот

Вашингтон, 20 августа. Командование Военно-морских сил (ВМС) США объявило предварительный сбор заявок на участие в тендере на разработку большого надводного робота. По данным Defense Aerospace, заявки будут собираться до начала четвертого квартала 2019 года.

Предполагается, что надводный робот станет высоконадежным и реконфигурируемым кораблем, способным вместить различные полезные грузы для беспилотных миссий. В ВМС США полагают, что это позволит им нарастить мощность флота, пилотируемого с земли.

Проект надводного робота получил название LUSV. Новое судно предназначено для ведения боевых операций как независимо, так и совместно с пилотируемыми кораблями. Кроме того, сам надводный робот будет способен не только к автономной, но и полуавтономной работе.

В американском флоте отмечают, что длина нового робокорабля составит от 61 до 91 метра, а его полное водоизмещение — около 1,8 тысячи тонн. Кроме того, ВМС США хотят, чтобы судно было создано на базе коммерческого корабля и имело модульную конструкцию, позволяющую оперативно сменять оборудование и вооружение. Отмечается, что в период с 2020 по 2024 год американский флот намерен закупить 10 подобных судов.

Ранее издание The National Interest сравнило военно-морские флоты России и США, отметив, что ВМС двух государств представляют собой «противоположности». Как подчеркнул российский адмирал Владимир Комоедов, американцы при развитии флота пошли по пути строительства «емких кораблей». Россия же в основном развивала создание небольших мобильных судов и подводных лодок.