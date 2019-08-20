Пугачева попыталась доказать, что не носит парик

Москва, 20 августа. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева попыталась опровергнуть слухи о том, что она носит парик.
Шуточное видео, на котором певица утверждает, что у нее только две накладные пряди, был опубликован в Instagram ее маленькой дочери Лизы Галкиной. На кадрах записи Алла Борисовна под громкий смех заявляет, что все волосы у нее свои.
«У меня только две такие вот штучки, которые прикалывают. У меня все свое, черт возьми», — говорит она с наигранным возмущением и демонстрирует съемные локоны, которые использует для придания объема прическе.
Однако публикация этой записи сыграла с Пугачевой злую шутку: оказалось, что многие поклонники даже и не думали до этого о том, что она может носить парик, но теперь это видео навело их на обратные мысли.
«А на затылке-то приподнимается парик!» — с иронией заметила miroslava6482
«Да даже если и парик , красиво ведь», — считает ahmetova_elena_viktorovna
«Кого она обмануть хочет?», — sixteenth_step
Однако большинство подписчиков заверили примадонну, что для них совершенно не имеет значения, сколько у нее волос на голове, и даже если артистка будет совсем лысая, они не станут ее любить меньше.
«Дорогая, любимая, обожаемая, вам не надо кому то и что то доказывать,а тем более оправдываться! Вы непревзойденная! Нам на вас ровняться надо,а не осуждать. Люблю, уважаю, восхищаюсь!!!», «Аллочка!!! Да пошли они все. Все равно ты такая одна неповторимая!!! «Хоть лысая — все равно самая любимая»,— написали фанаты.