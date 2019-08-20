Пугачева попыталась доказать, что не носит парик

Москва, 20 августа. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева попыталась опровергнуть слухи о том, что она носит парик.

Шуточное видео, на котором певица утверждает, что у нее только две накладные пряди, был опубликован в Instagram ее маленькой дочери Лизы Галкиной. На кадрах записи Алла Борисовна под громкий смех заявляет, что все волосы у нее свои.

«У меня только две такие вот штучки, которые прикалывают. У меня все свое, черт возьми», — говорит она с наигранным возмущением и демонстрирует съемные локоны, которые использует для придания объема прическе.

Однако публикация этой записи сыграла с Пугачевой злую шутку: оказалось, что многие поклонники даже и не думали до этого о том, что она может носить парик, но теперь это видео навело их на обратные мысли.



«А на затылке-то приподнимается парик!» — с иронией заметила miroslava6482 «Да даже если и парик , красиво ведь», — считает ahmetova_elena_viktorovna «Кого она обмануть хочет?», — sixteenth_step

Однако большинство подписчиков заверили примадонну, что для них совершенно не имеет значения, сколько у нее волос на голове, и даже если артистка будет совсем лысая, они не станут ее любить меньше.