Эксперт назвал военные учения «Центр-2019» сигналом Шойгу для США

Проводя масштабные военные учения «Центр-2019», министр обороны РФ Сергей Шойгу посылает США сигнал на фоне их выхода из ДРМСД. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Иван Аркатов.

Масштабные учения

В стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», которые пройдут в сентябре текущего года, помимо военных РФ примут участие военные семи зарубежных стран, включая Индию, Пакистан и Китай. Об этом сообщило российское министерство обороны.

Кроме того, в военных учениях примут участие военные из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Киргизии.

«В практических действиях войск на полигонах Донгуз, Тоцкий и Аданак в европейской части РФ будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих РФ — до 10700, иностранных государств — до 2250 человек), танков — до 250, боевых машин пехоты и бронетранспортеров — до 450, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня — до 200», — говорится в тексте сообщения.

Последние военные учения «Центр» прошли в 2015 году. В них принимали участие военные из Казахстана, которые входят в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Стоит отметить, что масштабные военные учения пройдут на фоне испытания Соединенными Штатами ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Ракета поразила цель с расстояния более 500 километров.

Сигнал России

Как отметил Иван Аркатов, выход США из ДРСМД развязал другим государствам руки. Однако сегодня остро стоит вопрос в том, кто и как это будет использовать.

«Соединенные Штаты, обвиняя Россию в нарушении ДРСМД, пытаются прикрыть свои имперские амбиции. Они хотят максимально развязать себе руки. И последнее испытание американцами ракеты, которая нарушает ДРСМД, показало, что США готовились к этому шагу заранее. Вашингтон теперь и дальше будет создавать запрещенные ранее ракеты. Они в свою очередь будут использоваться в целях «продвижения демократии», с точки зрения США, в различных регионах мира. Фактически США официально начали новую гонку вооружений», — пояснил Иван Аркатов.

По мнению политолога, в ситуации, когда Соединенные Штаты выходят из военных соглашений, Россия должна тщательно продумывать ответные шаги. И при этом не следует идти на поводу у Штатов — вступать в новую гонку вооружений, которая может оказать ненужное давление на экономику.

«В этом смысле хорошим ответом НАТО, в том числе Соединенным Штатам, станут масштабные учения «Центр-2019». Безусловно, это не только отработка военных действий, но и демонстрация силы. Ключевое в этих учениях то, что они будут проводиться совместно с иностранными военными, что тоже является своеобразным сигналом. Россия, помимо всего прочего, сегодня реализует ряд проектов, которые с минимальными затратами позволят стране обеспечить эффективную защиту. В этой ситуации развития и действия наших вооруженных сил вполне продуманы и адекватны», — добавил Иван Аркатов.

Эксперт выразил мнение, что Сергей Шойгу сможет грамотно выстроить систему и продумать действенные шаги. Уже сейчас видно, что опыт гонки вооружения США и СССР учтен. Главное — продолжать данную линию и не поддаваться на провокации США.