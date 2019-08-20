Nokia планирует перевыпустить легендарную «раскладушку»

Хельсинки, 20 августа. Финская компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, собирается перевыпустить легендарную модель раскладного кнопочного телефона Nokia 2720. Об этом сообщает ресурс Nokia Power User.

Планируется, что выход римейка будет приурочен к 10-летнему юбилею гаджета. Отмечается, что устройство под кодовым названием Nokia TA-1170 прошло китайскую сертификацию CCC. Судя по характеристикам, это будет именно кнопочный аппарат. При этом, согласно данным Nokia Power User, гаджет получит поддержку сетей 4G.

По предварительной информации, корпус телефона выполнен в двух цветах: сером и черном. Кроме того, телефон сможет работать на двух SIM-картах. Стоимость новинки составит примерно 100 евро.

Ранее рендеры смартфона Nokia 7.2 появились в Сети практически за месяц до официальной презентации.