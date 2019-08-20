В Госдуме объяснили, почему США торопились с испытанием ракеты, нарушающей ДРСМД

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений, к чему нашу страну провоцируют Соединенные Штаты, демонстративно проводя испытания ракеты, запрещенной договором РСМД. Позицию Москвы по этому вопросу озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, аналогичные заявления прозвучали из комитета Госдумы по обороне.

«Мы воспринимаем происшедшее (испытания ракеты в США) спокойно, без эмоций, — заявил Рябков в комментарии РИА Новости. — Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении».

Ранее Пентагон обнародовал видеозапись испытаний неядерной крылатой ракеты наземного базирования, запрещенной прекратившим действие Договором о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). Американские военные отчитались, что ракета, пролетев более 500 километров, успешно поразила цель.

Представитель МИД РФ обратил внимание, что подготовка испытания американской ракеты шла в сжатые сроки, что, по мнению Рябкова, знак того, что США готовили это заранее, еще во время действия договора.

С этой точкой зрения согласен первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин, который в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, почему США так торопились с испытанием ракеты, нарушающей ДРСМД.

«Это была абсолютно предсказуемая ситуация, — отметил Шерин. — Когда Соединенные Штаты только начали придумывать, кого объявить виноватым, что они выходят из ДРСМД, я уже тогда говорил, что у них, видимо, давно идут разработки в этой области, и они подошли к конкретным испытаниям. Это значит, что им следовало торопиться. А чтобы их действия не выглядели совсем пошло и примитивно, им для проформы сначала нужно было выйти из договора. Американцы из него вышли — и тут же провели испытания ракеты. Как говорится, еще постель не остыла. А на самом деле подобные технологии разрабатываются не менее пяти лет».

Именно поэтому США, задолго до того, как вышли из договора сами, начали обвинять Россию в его нарушении, отметил парламентарий.

«А как только вышли, тут же спешно явили миру новую ракету», — подчеркнул Шерин.

Комментируя действия Вашингтона, замглавы российского МИД Сергей Рябков напомнил слова президента России Владимира Путина, подтвердившего, что Москва отказывается от развертывания ракет, ранее запрещенных ДРСМД.

В продолжение этой темы Александр Шерин сформулировал возможный — ассиметричный и эффективный — ответ России на действия США.

«Российской Федерации на американские испытания не нужно вообще никак реагировать, и уж тем более у нас нет ни малейшей необходимости втягиваться в гонку вооружений, — подчеркнул собеседник ФАН. — В плане вооружений у нас есть все необходимое, что позволяет нашей стране абсолютно спокойно наблюдать за действиями США. Напомню, у нас есть комплексы С-400 и С-500, которые на сегодняшний момент позволяют полностью закрыть небо над Россией. Кроме того, считаю, что нам надо развивать воздушно-десантные войска, которые действуют в тылу противника разведывательно-диверсионными группами. Спецподразделения ведь для того и существуют, чтобы можно было в любой момент, когда понадобится, нейтрализовать прямо на позициях установки, подобные тем, которые испытали в США. Кроме того, не забывайте, что у нас есть высокоточное оружие, которое может выводить подобные установки из строя».

Первый зампред профильного комитета ГД отметил, что по части развития перспективных вооружений Соединенные Штаты по отношению к России находятся в роли догоняющих.

«Соединенные Штаты в военном плане пытаются нас догонять, вот зачем им так срочно понадобились эти испытания. Скажу так, чтобы было понятнее: американцы в военных технологиях отстают от нас, как наша автомобильная промышленность отстает от немецкого автопрома», — с юмором резюмировал Александр Шерин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан между СССР и США в 1987 году, а затем подтвержден руководством России как правопреемницы Советского Союза. Согласно договору, стороны обязались уничтожить все подпадающие под ограничения комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а в дальнейшем их не производить, не испытывать и не развертывать.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп, бездоказательно обвинив Россию в нарушении договоренностей, заявил о выходе Вашингтона из ДРСМД. В Москве все американские обвинения назвали голословными. В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД, и второго августа соглашение, действовавшее 32 года, прекратило существование.