Побоище между ультраправыми и «антифа» в США жестко зачистила полиция

В США идет целенаправленная смена тактики во внутриполитической борьбе — с оказавшейся фальшивой истории о «российском вмешательстве» на раскол общества по идеологическим и расовым мотивам. Об этом свидетельствуют события, происходящие этим летом как в медиаполе страны, так и на улицах американских городов. Впервые за долгие годы публичные акты насилия по политическим мотивам вошли в моду и стали фоном повседневной жизни в Америке.

17 августа в городе Портленд (штат Орегон) на политическом митинге под названием «Положим конец внутреннему терроризму» произошли очередные массовые беспорядки. Ультраправые общественные группы Patriot Prayer («Молитва патриота»), Three Percenters («Трехпроцентники») и Proud Boys («Гордые парни») заранее согласовали шествие против деятельности ультралевой организации Antifa («Антифа»). Ключевое требование ультраправых — запрет движения Antifa, которое часто провоцирует насилие на массовых мероприятиях.

Один из организаторов митинга, ветеран иракской и афганской военных кампаний Джо Биггс, перед митингом позировал на видео в футболке с надписью «Тренировка по выбрасыванию коммунистов из вертолетов». Противоположная сторона не осталась в долгу — на митинг явились тысячи крайне левых активистов и сторонников Antifa, что вылилось в драки, потасовки и жестокие столкновения с полицией.

В итоге пять человек получили ранения, 13 арестованы. Несмотря на то, что митинг был заявлен как мирный, полиция изъяла щиты, куски арматуры, ножи, перцовые баллончики и электрошокеры. Кроме того, на митинге зафиксировано крайне жесткое обращение полиции с протестующими: в процессе задержания одному из них полиция проломила череп.

В целом, портлендский митинг стал очередным эпизодом из множества ему подобных, которые явно свидетельствуют о росте напряженности в американском обществе и позволяют спрогнозировать дальнейшую эскалацию насилия, причем уже в масштабах всей страны.

Нужно сказать, что Портленд давно превратился в «гладиаторскую арену» для выяснения отношений между политическими группами с крайне левыми и крайне правыми взглядами. Предыдущее столкновение произошло там в конце июня 2019 года; и тогда тоже не обошлось без пробитых полицией голов протестующих.

Принято считать, что точкой отсчета уличных боев между ультралевыми и ультраправыми в США стал митинг в Шарлоттсвиле (штат Вирджиния) в августе 2017 года, когда протесты закончились массовым побоищем. После того инцидента подобные столкновения стали проходить чаще, хотя и не столь массово. Немногочисленные независимые американские СМИ утверждают, что за организацией Antifa стоят структуры, близкие Джорджу Соросу. Консервативные же группы, на которые в американской либеральной прессе моментально наклеили ярлык «фашистов», наоборот, финансируются на частные пожертвования граждан, значительная часть которых — это бывшие ветераны войн.

Приход в 2016 году в Белый дом Дональда Трампа обострил общественную активность в стране, подпитываемую из либеральных фондов и кошельков миллиардеров-глобалистов. Американские элиты в самые первые дни после объявления о победе «Большого Дональда» дали ясно понять, что демократы не простят ему свой позорный проигрыш, — тогда улицы городов США захлестнули массовые беспорядки, которые сопровождались битьем стекол, витрин и поджогами автомобилей.

Учитывая, что все время президентства Трампа Штаты сотрясают протестные митинги и уличные конфликты между сторонниками и противниками главы государства, можно уверенно констатировать, что чем ближе к выборам 2020 года, тем более накаленной будет становиться атмосфера в американском обществе. Эти столкновения следует расценивать как своего рода репетиции перед началом масштабного гражданского конфликта, о чем неоднократно предупреждало Федеральное агентство новостей.

Будущие кровавые события прописаны в новом сценарии «цветной американской революции», который уже разослан ведущими либеральными СМИ и четко реализуется различными уличными «оппозиционными» группировками, о чем ФАН также рассказывало. Причем название «цветная революция» в этом случае должно приобрести новый смысл — теперь «архитекторы революций» делают ставку именно на расовую неприязнь, направленную против белого населения.

Как видим, после грандиозного провала расследования экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» демократы пустили в ход самые грязные уличные методы борьбы под предлогом защиты либеральных ценностей и восстания против «фашистской» диктатуры Трампа.