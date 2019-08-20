Сирия новости 20 августа 19.30: ВКС РФ нанесли удар боевикам в Идлибе, курды уводят спецтехнику от границы Турции

Сирия, 20 августа. Авиация ВКС РФ бомбит террористов в Идлибе, курды уводят землепроходческую технику прочь от турецкой «зоны безопасности», в Даръа застрелили ополченца. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продолжила противостоять боевикам на юге Идлиба.

ВКС РФ: ударили по террористам в районе Ат-Таманы и Джарджаназа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли САА на северо-западе Хамы.

Курды: уводят землеройную технику прочь от границы Турции в Хасаке, арестовали пять боевиков ИГИЛ1 в Ракке.

Провинция Алеппо

Неизвестные (с высокой вероятностью — члены курдских отрядов ополчения в Алеппо) застрелили боевика протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА) по имени Абу Ахмед Уралич. Курдский источник в Twitter (@RojavaNetwork) сообщает, что террорист из группировки «Ахрар аш-Шам» был застрелен из пистолета с глушителем в городе Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Мирный житель провинции Дейр-эз-Зор получил ранения, подорвавшись на мине. Как сообщает местный новостной источник (@DeirEzzor24), пастух-сириец наступил на мину в районе холма Телль аль-Худжайф на дороге в деревню Абу-Хашаб в западной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба в районе города Хан-Шейхун продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция группировок, управляемая боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры1»). В настоящее время САА стремится завершить окружение города и закрыть лояльные «Ан-Нусре» силы в «латаминском котле».

Боевая авиация нанесла удары по позициям боевиков в районе города Джарджаназ, сообщает агентство Step News. Кроме того, ВКС РФ ударили по скоплениям террористов в районе Ат-Таманы.

Провинция Даръа

Боец проправительственных отрядов ополчения был убит в провинции Даръа. Как сообщает агентство Baladi News, ополченец был убит в городе Ас-Санамейн. Напомним, уже несколько месяцев в провинции Даръа продолжаются нападения на правительственные силы, в том числе отряды ополчения и сотрудников Воздушной разведки Сирии, а также убийства известных экс-полевых командиров «Южного фронта» ССА. Вероятно, что часть боевиков ССА на юге Сирии лишь формально признала соглашение о примирении с Дамаском, и продолжает заниматься антиправительственной деятельностью, получая поддержку из-за рубежа.

Провинция Ракка

Стали известны подробности о контртеррористической операции международной коалиции в провинции Ракка. По данным курдского источника в Twitter (@RojavaNetwork), в операции принимали участие по крайней мере 150 бойцов контртеррористических отрядов SDF и американских сил специального назначения. В городе Ат-Табка было задержано по крайней мере пять членов «спящей ячейки» террористов групировки «Исламское государство1», которых обвиняют в совершении терактов на территории Ракки.

Провинция Хама

Террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли из ПТРК позиции Сирийской арабской армии на направлении Аль-Каракат на северо-западе Хама. Новостной источник в Twitter (@Step_Agency) не сообщает о потерях и пострадавших среди бойцов САА.

Провинция Хасака

Курдские вооруженные формирования в провинции Хасака уводят свою землеройную технику подальше от «зоны безопасности», которую планируют создать на севере Сирии Турция и США. Как сообщает источник в Twitter (@huseyinbozan), бойцы коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) прекратили рыть туннели в районе Рас аль-Айна и уводят землеройную технику на юг. Как сообщает агентство Al Khabour, курдские источники называет в качестве точки назначения тяжелой техники населенный пункт Джабаль Абдуль Азиз, а на данный момент техника временно собрана на перекрестке Умм аль-Дебс.

Отметим — многие вооруженные формирования в Сирии активно используют землепроходческую технику, поскольку грунты в Сирии допускают создание длинных систем туннелей. Турция и ряд европейских стран поставляли землепроходческую технику в Идлиб, где ее активно используют террористы из запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры». Нельзя сказать определенно, что делала спецтехника в руках курдов у границ Турции — она могла быть использована как для создания укреплений для отражения турецких атак, так и для рытья туннелей, ведущих под границей на территорию Турции, по которым, как утверждает Анкара, получают снабжение террористы из «Рабочей партии Курдистана».

1 Организация запрещена на территории РФ.