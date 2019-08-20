Герой России Липовой назвал лицемерием испытание ракеты Штатами после выхода из ДРСМД

Москва, 20 августа. В Соединенных Штатах прошло испытание новой ракеты, разновидности крылатого «Томагавка» для поражения наземных целей. Это было невозможно еще до 2 августа, пока действовал ДРСМД — договор, запрещавший производство и испытание подобного оружия. Подготовку испытаний за столь короткий срок с момента окончания действия обоюдного договора между США и Россией Герой России генерал-майор Сергей Липовой назвал в разговоре с Федеральным агентством новостей «лицемерием американской администрации».

«Все это было сделано заранее, — считает председатель президиума организации «Офицеры России» Липовой. — Иначе подобные испытания подготовить невозможно. Впрочем, подобное не стало сюрпризом: то, что Америка никогда и не выполняла договор, было известно всегда. Например, американские установки ПРО в Европе были прямым нарушением ДРСМД, так как они могут использоваться для старта боевых крылатых ракет».

Напомним, что сразу после прекращения действия ДРСМД 2 августа в военном ведомстве страны пообещали начать разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования, которые раньше были запрещены. Сам договор был разорван по инициативе США, несмотря на все попытки российской стороны оставить его в действии.

«США и дальше будут нагнетать ситуацию, — делает свои прогнозы собеседник ФАН. — Преследуется две цели: втянуть Россию в гонку вооружений и сдержать Китай. Первая цель достигнута не будет, о чем неоднократно говорил наш президент. Россия уже приняла ряд зеркальных мер, тем более что все военные разработки имеются. Необходимо лишь адаптировать их к современным реалиям».

Россия оставила возможность вернуть все на свои места: в случае возвращения США к исполнению договора Владимир Путин имеет право возобновить действие ДРСМД. Но никто из экспертов на это уже не надеется, да и испытания в Соединенных Штатах не оставляют иллюзий.

«Мы приняли все возможное для его сохранения, — говорил в июле замминистра МИД Сергей Рябков, выступая в Госдуме. — Но все наши инициативы были отвергнуты. Нам понятно, что договор мешал США наращивать военную мощь — прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сейчас в планах Штатов — в текущем году испытать перспективные ракеты, запрещенные по ДРСМД. Представители Пентагона уже публично рассуждают о том, что это существенно повысит гибкость военного потенциала страна и возможности оперативного планирования».

20 августа Сергей Рябков заявил, что Москва не позволит втянуть себя в гонку вооружений.

«Подчеркиваем, что мы воспринимаем произошедшее спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении», — приводит его слова РИА Новости.

Шанс сохранить хотя бы режим похороненного ДРСМД еще есть, если Вашингтон примет предложение президента России и не станет разворачивать свои ракетные комплексы в опасной близости от нас, считают аналитики. Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в ракетных кризисах и не станет размещать наземные РСМД, пока в этих регионах не появятся угрожающие американские ракеты.

Герой Россий Липовой считает, что в ближайшее время США озаботится сдерживанием Китая.

«Тех сил, которые сегодня имеются у США в Азии уже недостаточно для обеспечения там американского преимущества, — говорит военный эксперт. — Более того, Китай, который никогда не участвовал в ДРСМД, обладает всеми возможностями для уничтожения американских кораблей и военной инфраструктуры в Южно-Китайском море. Понятно, что этим и обеспокоены в США. Для этого и потребовался формальный выход из ДРСМД: разместить наземные ПРО, прежде всего, в Японии».

Напомним, что до сих пор не очень ясна судьба договора СНВ-3 — его срок истекает через 1,5 года.