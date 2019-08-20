Лавров обсудит с вице-президентом Венесуэлы совместные проекты

Москва, 20 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 августа встретится с вице-президентом Венесуэлы Дельси Родригес. Стороны обсудят ряд совместных проектов в области экономики, технологий и культуры.

«Планируется также обсудить пути дальнейшей координации позиций на международной арене, ситуацию в Венесуэле и вокруг нее, подтвердить поддержку мирному урегулированию политических разногласий в этой стране», — сообщает пресс-служба МИД РФ.

Ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность морской блокады Венесуэлы. В то же время Пентагон считает подобный подход непрактичным и слишком дорогим для американского бюджета.

Напомним, что в январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны также решили поддержать путчистов. Девятнадцать стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Западные СМИ на фоне венесуэльского кризиса начали активно раскручивать информационную войну. Так, ряд изданий в свое время распространили фейки о так называемой ЧВК «Вагнера» и «золоте Мадуро», которое якобы вывозили самолетами российской авиакомпании. Однако все эти домыслы впоследствии были опровергнуты, причем в некоторых случаях — теми самыми СМИ, которые их и распространили. В результате всем стало очевидно, что подобные сообщения не способны разжечь конфликт и стать причиной массовых протестов.