Медведев уволил попавшегося на взятке замглавы Пенсионного фонда Иванова

Москва, 20 августа. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уволил заместителя председателя правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которого обвиняют в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации в связи с утратой доверия», — говорится в тексте распоряжение от 19 августа, подписанного Дмитрием Медведевым.

Напомним, в июле Иванова задержали по подозрению в получении крупной взятки от сотрудника IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина, который тоже был задержан. Дело связано с контрактами на поставку оборудования.

По решению Басманного суда Москвы, Иванов был отправлен под арест до 9 сентября, сообщает НСН. Бывшего зампредседателя обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозят штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей и лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

Отметим, что Иванов полностью признал свою вину. Он заявил, что раскаивается в совершенном преступлении и выразил готовность к всестороннему сотрудничеству в рамках расследования уголовного дела.