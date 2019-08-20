Навальный призывает героизировать нападавших на полицию провокаторов с незаконных митингов

Экс-глава московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов раскритиковал блогера за призывы к россиянам массово выходить на улицы на незаконные митинги в защиту задержанных на нелегальных акциях, которых сегодня ФБК хочет сделать героями.

«Осторожные» и «смелые» митинги

Алексей Навальный на своем сайте опубликовал запись, в которой призвал россиян массово выходить на улицы городов, чтобы вынудить полицию выпустить на свободу нарушителей, арестованных после серии незаконных митингов в Москве 27 июля и 3 августа.

Интересно, что блогер в своей заметке привел завуалированную градацию массовых мероприятий. По словам Навального, люди должны присутствовать на «осторожных» и «смелых» митингах. Под первой категорией мероприятий подразумеваются санкционированные властью акции, которые нужны так называемой оппозиции для реальной оценки имеющейся поддержки. Под второй категорией, очевидно, подразумеваются незаконные мероприятия, которые люди должны обязательно посещать якобы для демонстрации своей гражданской позиции. Налицо очередная манипуляция и подмена понятий — не «незаконный», а «смелый». Такой подход напоминает «прогулки» по «Бульварному кольцу», организуемые Любовью Соболь.

По словам Навального, «только очень большие митинги», проведенные в «смелом формате», могут помочь так называемым «политзаключенным», которые якобы несправедливо оказались за решеткой после «кидания бумажных стаканчиков» в сотрудников правоохранительных органов. Сегодня в СИЗО находится 13 человек, в отношении которых возбуждены дела за участие в массовых беспорядках. По расчетам блогера, численности в 300 тысяч человек должно хватить, чтобы полиция не могла эффективно противодействовать толпе. При этом желательно, чтобы столь огромные массы людей вышли не только в столице, но и в других крупных городах.

Помимо этого, блогер призвал россиян превратить заключенных в героев и знаменитостей по аналогии с «узниками Болотного дела». Каждый заинтересованный гражданин должен выбрать из 13 человек своего «кумира» и распространять информацию об арестованном посредством изготовления фотоматериалов, роликов и рассказов. Навальный считает важным проводить «воспитательную работу» с каждым студентом вуза, чтобы пробудить студенческую солидарность. В завершение своей статьи блогер призвал поддержать арестованных материально, а для сбора донатов приложил к статье номер Яндекс-кошелька беглого Ивана Жданова.

Чем больше «жертв», тем лучше

Экс-замглавы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов в своем Telegram-канале раскритиковал блогера за призывы к россиянам массово выходить на улицы на незаконные митинги.

По мнению бывшего юриста ФБК, Навальный специально созывает людей на несогласованные митинги в защиту арестованных, чтобы «посадить» еще больше доверившихся ему россиян. Чем больше задержанных, тем для Навального лучше, отмечает Серуканов. Экс-соратник блогера также счел изощренным цинизмом указание счета Жданова для донатов.

«Скидывать бабки теперь надо на Яндекс-кошелек беглого Ивана Жданова, который всегда отличался тем, что «клал с прибором» на любые темы с задержанными/арестованными. Ну просто изощренный цинизм», — написал Серуканов.

О тех, кого хотят сделать героями

Напомним, 27 июля и 3 августа полиция задерживала не «героев», кидающихся «бумажными стаканчиками», а провокаторов, дебоширов и нарушителей, создающих опасность для москвичей и города в целом. Во время нелегальных акций в сотрудников правоохранительных органов кидали куски асфальта, мусорные баки, взрывпакеты и различный мусор. Несколько росгвардейцев пострадали в результате распыления перцового газа.

Владельцы магазинов, баров и прочих заведений отмечали повреждения витрин и фасадов. В ходе обысков подозрительных граждан полицейские неоднократно задерживали людей с рюкзаками, в которых находили ножи, травматическое огнестрельное оружие, баллончики с газом и другие предметы, которые могли быть использованы для нанесения ущерба и вреда здоровью. Провокаторы также создавали транспортные коллапсы, перекрывая движения на крупных магистралях города.

Призывы Навального выходить на «смелые митинги» и героизировать дебоширов можно считать целенаправленной работой по смене морально-нравственных ориентиров россиян, вовлечению их в незаконную деятельность и подрыву безопасности в городах.

Ранее адвокат, член Совета при президенте по правам человека Шота Горгадзе в интервью СМИ заявлял, что деятельность ФБК полностью коммерциализирована и подчинена одной цели — дестабилизации ситуации в стране. Призывы Навального выходить на незаконные митинги подтверждают позицию эксперта.