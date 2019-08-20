Власти ЦАР возобновили развертывание войск FACA после новой поставки российского оружия

Банги, 20 августа. Власти Центральной африканской республики возобновили развертывание войск в провинциях страны. Такое решение президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера принял после второго этапа бесплатной поставки оружия России в эту страну.

Как отмечает La Renaissance, подготовкой подподразделений FACA (военные силы ЦАР), дислоцированных в отдаленных регионах страны, занимались инструкторы международных партнеров республики, в том числе, специалисты из РФ.

Напомним, Россия поставляет оружие и боеприпасы ЦАР на основе двустороннего соглашения между главами государств и министрами обороны двух стран.

Вторая поставка вооружения была произведена 14 августа. Два российских самолета с вооружением приземлились в аэропорту Банги встретили посол России в ЦАР Владимир Титоренко, советник президента республики по вопросам безопасности Валерий Захаров и министр обороны ЦАР Мари Ноэль Кояра.