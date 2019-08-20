Украинские моряки умерли от отравления метиловым спиртом на Кубани

Краснодар, 20 августа. Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, умерли от отравления метиловым спиртом.

В ночь с понедельника на вторник капитан судна «Магус» сообщил в морской спасательный центр в Новороссийске о предположительном отравлении двух членов экипажа — второго помощника капитана и помощника второго класса — метиловым спиртом. Об этом рассказали «РИА Новости».

На помощь морякам был направлен спасательный буксир «Дерзкий», который снял с борта двух человек. К моменту прибытия бригады врачей один из пострадавших находился в коме, а второй в тяжелом состоянии.

В результате второй помощник скончался в ходе транспортировки, а матрос попал в реанимацию, однако его жизнь спасти также не удалось.